Tko će nas voditi nakon Červara? Ovo su njegovi mogući nasljednici

Lino Červar će kao izbornik hrvatske rukometne reprezentacije odraditi najmanje jednu, a vjerujemo još dvije akcije. Ta sigurna jedna akcija su kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

Lino će srebrne s Europskog prvenstva povesti u Pariz, u čuvenu dvoranu Bercy, gdje će se s Francuskom, Portugalom i Tunisom nadmetati za jedno od dva mjesta koja vode na Igre.

Ako Hrvatska izbori, bit će to posljednje veliko natjecanje Line Červara, izbornika koji je u dva navrata vodio Hrvatsku, od 2003. do 2010. te od 2018. do 2020. godine. U svojoj bogatoj trenerskoj karijeri osvojio je svjetsko i olimpijsko zlato, dva svjetska srebrna, tri europska srebra. Je li mu srebro na netom završenom Europskom prvenstvu bila i posljednja medalja, znat ćemo nakon OI u Tokiju. No, tamo se za početak treba plasirati.

Goluža blagi favorit?

Pa ipak, već se polako nameće pitanje tko će na hrvatskoj klupi naslijediti Červara koji je u posljednjoj trenerskoj godini? Kandidata je uvijek puno, a konačnu odluku donijet će koordinator za muški rukomet. A tu funkciju će nakon Igara preuzeti upravo Lino Červar.

On će naslijediti Zorana Gopca koji će uz rukomet ostati vezan samo kao jedan od tri dopredsjednika Hrvatskog rukometnog saveza. Logičan Červarov izbor za novog izbornika trebao bi biti njegov sadašnji pomoćnik – Hrvoje Horvat. Takva je praksa barem bila u posljednje vrijeme.

Goluža je kao Červarov pomoćnik postao izbornik 2011. godine, a Golužin pomoćnik Željko Babić preuzeo je reprezentaciju 2016. godine. Za Hrvoja Horvata kažu da je jedan od najperspektivnijih mladih trenera. Dokazao se na klupi Dubrave, a posebice našičkog Nexea. Bio je izbornik mlađih kategorija hrvatske reprezentacije, ali i pomoćni trener Červaru na EP-u u Hrvatskoj 2018. godine.

Jedino je pitanje je li možda premlad za mjesto izbornika i mora li pričekati još nekoliko godina. Premlad nije jer ove godine navršava 43 godine, a kada je Slavko Goluža vodio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2011. u Švedskoj, imao je 40 godina.

Upravo je Goluža u najužoj kandidaturi za mjesto izbornika. Lino i on uvijek su se dobro slagali, čak i u vrijeme kada je Lino bio izbornik, Goluža trener Tatrana, što je i danas.

Goluža je bio izbornik Hrvatske na svjetskim prvenstvima 2011. godine (peto mjesto), 2013. (bronca) i 2015. (peto mjesto), na europskim prvenstvima 2012. (bronca) i 2014. (četvrto mjesto) te na Igrama u Londonu 2012. (bronca). Od igrača koje je Goluža zadnje vodio, 2014. i 2015. godine, danas tu su još Duvnjak, Karačić, Horvat i Musa.

Ono što je bitno – Goluža nije smijenjen, već je sam dao ostavku nakon onog nesretnog poraza od Poljaka u četvrtfinalu SP-a a u Dohi 2015. godine.

Perkovac, Smajlagić...

Tko su još kandidati? Jedan je sigurno Vlado Šola, proslavljeni hrvatski vratar koji je u nekoliko navrata bio u stručnim stožerima hrvatske reprezentacije, kao trener vratara (2011.) ili kao jedan od pomoćnih trenera (2018.).

Šola je prepun rukometnog znanja, strog je, modernih razmišljanja. Trenutačno je trener momčadi Pekinga koja se natječe u SEHA Gazprom ligi. Ivica Obrvan trenutačno je bez posla i on je sigurno jedna od dobrih opcija za klupu Hrvatske. Godinama je bio trener u Francuskoj (Chambéry), bio je izbornik Makedonije, trener PPD Zagreba.

Neki bi rado vidjeli Veselina Vujovića na klupi Hrvatske, no to će teško ići bude li o tome odlučivao isključivo Lino Červar. Javna je tajna da se njih dvojica baš ne “vole”. Daleko do toga da ne poštuju jedan drugoga, ali zajednički rad?

Teško, jako teško. U redu već odavno čeka i generacija koja je 1996. godine osvojila olimpijsko zlato u Atlanti – Goran Perkovac, Irfan Smajlagić, Zlatko Saračević, Vladimir Jelčić, Valter Matošević. Sve su to dobri treneri, ali njihove šanse su gotovo minimalne. Možda nas Červar iznenadi pa postavi izbornika srebrnih svjetskih juniora – Davora Dominikovića ili nas pak iznenadi postavljanjem Silvija Ivandije, danas izbornika juniora.