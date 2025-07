'Tjerao me da guram glavu u WC školjku, on je čudovište!' Slavni nogometaš optužen za zlostavljanje

Nekadašnji francuski nogometni reprezentativac Dimitri Payet (38) sada se suočava s teškim optužbama za svoja djela. Kako prenosi njemački Bild, nogometaš se našao pred sudom u Rio de Janeiru nakon što je pravosuđe prošlog petka odlučilo prihvatiti zahtjev državnog odvjetništva za podizanjem optužnice. Za što se točno tereti Payet? Ofenzivni veznjak optužen je da je tijekom sedmomjesečne izvanbračne afere vršio "fizičko, moralno, psihološko i seksualno nasilje" nad svojom partnericom Larissom Ferrari (28). Prema optužnici, prisiljavao ju je na snimanje ponižavajućih videozapisa te ju je fizički napadao. Navodi se kako ju je čak pitao da sklope lažni brak, da bi nakon toga postao izrazito ljubomoran i nasilan. Kao jedan od bizarnih "dokaza ljubavi", navodno je zahtijevao od nje da "gurne glavu u WC školjku". Ferrari ga je policiji prijavila još u ožujku ove godine.

Larissa je kasnije u razgovoru za britanski "The Sun on Sunday" iznijela teške riječi: "On je bolesno čudovište. Bojala sam se za svoj život, i još uvijek se bojim." Dodala je i uznemirujuće detalje prijetnji: "Rekao mi je da će me kazniti i otići na 30 dana u Francusku svojoj obitelji. Kada se vrati, rekao je da će me i seksualno kazniti." Te su prijave sada dovele do službene optužnice.

Payetova odvjetnica, Sheila Lustoza, izrazila je nezadovoljstvo, ali je jasno poručila: "Od ovog trenutka, obrani je zajamčeno pravo da predstavi svoju verziju događaja sa svim dokazima koje smo dosad prikupili." Prema pisanju brazilskog lista "Globo", Larissina strana traži osuđujuću presudu za Payeta, isplatu odštete te pokrivanje troškova svih eventualnih medicinskih usluga proizašlih iz zlostavljanja.

Payet, koji je dugi niz godina u braku s Ludivine koja živi u Francuskoj, od srpnja je bez kluba. Posljednji angažman imao je u brazilskom klubu Vasco, a tijekom zapažene karijere igrao je i za klubove poput Marseillea i West Ham Uniteda. Za reprezentaciju Francuske upisao je 38 nastupa.