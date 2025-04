Tinu su jako razljutili u Osijeku: 'Ne znam gdje su mi to uzeli! Gledala sam snimku, baš su me zakinuli'

Drugog dana kvalifikacijskog turnira Svjetskog gimnastičkog kupa u Osijeku, Hrvatska je izborila tek jedno finale. Uspjelo je to Aurelu Benoviću koji je na preskoku imao četvrtu ocjenu kvalifikacija. Od dvije naše vježbačice na gredi, Mia Prpić bila je deveta, a Tina Zelčić osvojila je 16. mjesto.

- Za mene je sad već postalo manje-više normalno da ne mogu bez neke drame u Osijeku. Prošle godine sam završio u bolnici, sada me muči peta pa sam se spašavao s akupunkturom da bih mogao nastupiti. Svi me znaju po tome da moram biti ozlijeđen prije natjecanja, ali uvijek izvučem 250 posto od sebe. Imamo jednu gospođu koja radi akupunkturu, pa sam u četvrtak otišao kod nje da vidim koliko će mi to pomoći i mogu potvrditi da je top stvar, za puno stvari mi je pomoglo, pa i za ovo. Kineska medicina je vrhunska stvar. Stisnuti sam zube, jer preskok je ipak puno lakši od partera. Prvi put sam skakao na tvrdo nakon Olimpijskih igara i mogu reći da sam zadovoljan. Ušao sam u finale, odradio ono što sam želio. U današnjem finalu preskoka u idem probati ukopati oba skoka. Silno sam želio finale preskoka da imam priliku revanširati se finalistima iz Pariza. Iako sam preskok tek u zadnjih godinu dana počeo profesionalno raditi, već sam došao na razinu da se mogu boriti s osvajačima olimpijskih medalja. Pokazao sam to u Parizu, a vjerujem da ću i danas.

Borba za medalju na gredi za dlaku je izmakla debitantici u Osijeku, 17-godišnjoj Riječanki Mili Prpić. Završila je kao deveta s ocjenom 12.800, samo 0.066 bodova prekratka za svoje četvrto finale u karijeri.

- Zadovoljna sam svojom vježbom, bilo je savršeno do jednog trenutka kad mi se u skoku dogodila pogreška. Zadovoljna sam, ali uvijek može bolje i nadam se da ću dogodine to popraviti. Bilo je nervoze i napetosti do samog kraja, ali znala sam da ima još puno dobrih cura iza mene koje su i odradile svoje. Ništa, mene čekaju pripreme za EP, to je najvažnije natjecanje, za to se spremam, pa onda za Svjetski kup u Taškentu. Plan je raditi višeboj na EP-u, ali vidjet ćemo, ovisit će o stanju ozljede. Gredu najviše radim, ali pokušavam sve sprave poboljšati kako bih se mogla preko višeboja plasirati na OI u Los Angelesu - rekla je Mila.

Nakon dvije bronce na posljednja dva turnira u Osijeku, Tina Zelčić osovjila je 16. mjesto (12.333) u konkurenciji 36 djevojaka na gredi. Nakon nastupa,a pogotvoo kad je vidjela ocjenu, bila je jako ljuta.

- Ne mogu reći da sam zadovoljna, odradila sam vježbu od početka do kraja, pred kraj se dogodila malo veća pogreška, ali ipak mislim da su mi suci previše uzeli. Zbog toga sam malo razočarana i ljuta, ali što je tu je. Zbog ozljede sedam mjeseci nisam natjecanja, četiri nisam ni bila u dvorani, ali svejedno ostaje žal i tuga što sam ostala bez finala. Trener je bio u šoku kad je vidio ocjenu. Pogledala sam kasnije snimku vježbe i stvarno je trebala biti veća ocjena. Moja početna ocjena je bila 4.8, dakle 2,5 boda odbitka je na kraju. Ne znam gdje su mi to skinuli - rekla je Tina i dodala:

- Imam dvije medalje u Osijeku, ali nikad dosta medalja. Ne znam, još sam dosta ljuta, jer stvarno nije bilo toliko loše koliko je ocjena bila niska. Mislim da su me zakinuli barem za tri desetinke. Ništa, moram se resetirati i već u ponedjeljak idem za Dohu gdje me čeka novi Svjetski kup.

Tin Srbić koji je zbog ozljede otkazao nastup u Osijeku, ipak je danas došao u Gradski vrt s tribina bodriti kolege iz reprezentacije. A pratio je i rasplet na preči gdje je uvjerljivo najbolju ocjenu imao prošlogodišnji pobjednik i olimpijska bronca, Tajvanac Chia-Hung Tang (14.933). Kinez Chenyi Xie najbolje je odradio ruče (14.433), a Izraelka Yali Shoshani parter (13.400).