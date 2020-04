The Special One: Od škole odustao prvi dan, a Uefu 'prevario' skrivanjem u košari za pranje rublja

Uvijek s bilježnicom u rukama, pored klupe, nešto zapisuje, nešto razmišlja... tipični je to prikaz Josea Mourinha (57). Čovjek je to koji je sam sebe prozvao 'The Special One', čovjek je to koji je taj nadimak i opravdao.

José Mário dos Santos Félix Mourinho rođen je u Setúbalu 1963. godine. Majka Maria Júlia Mourinho bila je učiteljica u osnovnoj školi, a otac José Manuel Mourinho Félix bio je profesionalni nogometaš (vratar) te je igrao za Belenenses i Vitóriju de Setúbal. Tijekom karijere uspio je jednom nastupiti za portugalsku reprezentaciju i imao je veliki utjecaj na karijeru svog sina.

Nakon što mu je otac prekinuo nogometnu karijeru kao igrač, postao je trener, a mladi se Mourinho tada počinje ozbiljnije zanimati za nogomet. Pomagao je ocu tako što je promatrao treninge i izviđao protivničke momčadi.

Tu se je već vidjelo kako će biti bolji kao trener, a ne kao igrač. Iako okušao se i u igranju....

Najprije je počeo igrati u podmlatku Belenensesa. Prelaskom na profesionalni nivo, Mourinho kreće s karijerom za Rio Ave (gdje mu je otac bio trener) a kasnije je nastupao za Belenenses i Sesimbru. Nije bio ni previše brz, a ni previše snažan tako da od sjajne profesionalne karijere nije mogao živjeti. Posljednji klub za koji je nastupao kao igrač bio je Comércio e Industria. Tada je imao 24 godine i na pamet mu je pala trenerska karijera.

No, njegova majka imala je druge planove za sina. Upisala ga je tada na poslovnu školu. Mourinho je od nje odustao već nakon prvog dana nastave. Usredotočio se na sport i odabrao je studij na Instituto Superior de Educação Física, u sklopu Tehničkog Sveučilišta u Lisabonu. Studirao je na smjeru za profesora tjelesnog odgoja, a nakon pet godina stekao je diplomu.

Prema majci, Mourinho nije iznenada postao perfekcionist, pokazivao je znakove kada je bio vrlo mlad.

- Bio je perfekcionist od svojih ranih dana. Kada je imao pet godina, prije polaska u školu sve olovke i bojice bi bile ravno posložene, savršeno uredne i učvršćene u pernici.

Svoj perfekcionizam prenosio je kasnije na svoje učenike jer pet godina je radio kao profesor tjelesnog u nekoliko škola po Lisabonu. Koliko je bio popularan u školi govori i rečenica koju je rekao jedan od njegovih bivših učenika:

- Sve dok nije stigao, nikada nijedna djevojka nije htjela ići na tjelesni, ali odjednom nitko od njih više nije tražio ispričnice od doktora.

Osim što je sve zainteresirao za tjelesni, Mourinho je imao i druge talente. Naime, govori pet jezika: portugalski, engleski, španjolski, katalonski, talijanski i francuski. To znanje pomoglo mu je i do dolaska trenerske pozicije jer nakon što je kratko vrijeme radio kao asistent treneru u momčadi Estrela Amadora, Mourinho je postao prevoditelj engleskog jezika sir Bobbyju Robsonu, koji je vodio Sporting Lisabon. Nakon Sportinga i Porta, Robson odlazi u Barcelonu, a sa sobom vodi i Mourinha. Tamo je ovaj prevodio njegove govore igračima, ali i novinarima na presicama. Tu bi često znao ubaciti i svoje viđenje o utakmici i razmišljanja, a i birao bi riječi trenera koje bi preveo. U tom je vremenu i imao nadimak "Translator" (prevoditelj).

Kada je Robsona zamijenio Louis Van Gaal, Mourinho je želio napustiti klub. No na nagovor Engleza, koji ga je preporučio novom treneru, odlučio je ostati. Van Gaalu se svidjela suradnja pa je jednom rekao:

- Bio je arogantan mladić koji nije poštovao autoritet, ali to mi se svidjelo kod njega. Nije bio submisivan, suprotstavljao mi se kada sam bio u krivu. Zbog toga sam želio čuti što ima reći i na kraju slušao njega više nego ostale pomoćnike.

Mourinho je bio sve bolji i bolji u analiziranju pa je pripremao detaljne videoanalize protivnika za igrače i s mnogima od njih je razvio poseban odnos. Tijekom rada u Barceloni s Pepom Guardiolom često je razgovarao o taktici, a bio je blizak i s Brazilcem Ronaldom.

Mladi asistent postao je sve bolji, a konstantno je pohađao trenerske tečajeve u Engleskoj i Španjolskoj.

Prvi samostalni trenerski posao dobio je 2000. godine u Benfici. Nakon kratkog vremena tamo pa i u U.D. Leiriji, odlazi u Porto (2002. do 2004.). Mou od Porta stvara moćni sastav koji 2003. godine osvaja trostruku krunu - prvenstvo, kup i Kup UEFA. Sljedeće je sezone obranio naslova prvaka, ali i osvojio Ligu prvaka. Zato je tada za oko zapeo ruskom milijarderu Romanu Abramoviču koji ga je odlučio dovesti u Chelsea. Prva press konferencija na Stamford Bridgeu postala je ključna jer tada je izjavio sljedeće:

- Imamo vrhunske igrače i, ispričavam se ako ovo zvuči arogantno, vrhunskog trenera... Molim da me ne nazivate arogantnim, ja sam europski prvak i mislim da sam jedan od posebnih.

Novinari su se uhvatili za to -posebni- i od tada je Mourinho 'The Special One'.

U Engleskoj je portugalski stručnjak s Chelseajom osvojio dva uzastopna naslova engleskog prvaka 2005. i 2006., FA Cup 2007...

Zanimljivu zgodu imao je tijekom utakmice Lige prvaka. Naime, iako je bio kažnjen od Uefe i nije smio voditi utakmicu četvrtfinala Lige prvaka protiv Bayerna u sezoni 2004./05., on je ranije došao na Stamford Bridge i sakrio se u svlačionici kako bi održao govor igračima prije utakmice i na poluvremenu. Kako glase priče, iz svlačionice je izašao u košari za pranje rublja kako ga nitko ne bi vidio.

Otok je zamijenio Italijom, tamo 2008. godine potpisuje za Inter iz Milana u kojemu je bio do 2010. godine. S klubom je prve sezone osvojio i prvi trofej - talijanski Superkup. Serie A pokorio je 2009. i 2010., talijanski kup osvojio je 2010., a iste godine i trofej Lige prvaka. Postao je tada treći trener u povijesti nogometa (uz Ottmara Hitzfelda i Ernsta Happela) koji je postao prvak Europe s dva različita kluba.

Zanimljivo je da između 23. veljače 2002. i 2. travnja 2011. Jose Mourinho nije izgubio niti jednu domaću utakmicu u nijednoj ligi u kojoj je trenirao. Slavio je u 125 utakmica, a 25 ih je bilo neriješeno. Nevjerojatnih devet godina domaće vladavine došlo je kraju u Real Madridu kada je kraljevska momčad izgubila 0:1 od Sporting Gijóna!

Real Madrid 2010. godine potvrdio ga je za svog novog trenera. U dvije godine, s Realom osvojio je tri trofeja - La Ligu, Kup Kralja i španjolski Superkup. Nakon Reala, vratio se kratko u Chelsea s kojim ponovo postaje prvak Engleske 2015. godine i osvaja Engleski Liga kup.

U razdoblju od 2016. do 2019. godine, trenirao je Manchester Unite, s njim je osvojio Europsku Ligu, Liga kup i FA Community Shield. Od prošle godine postavljen je za trenera Tottenhama i svi još uvijek čekaju da opravda nadimak 'Posebni'.

Kod treniranja veliku važnost posvećuje baš samom treningu, stvara momčadi koje su disciplinirane i bazirane na obranu, ali oslanja se i na jaka napadačka imena u momčadi. Vodi se filozofijom: "Trener mora biti sve: taktičar, motivator, vođa, metodolog, psiholog".

Često je u medijima zbog svađa s igračima.

No, i dalje je popularan, a o tome govori podatak da je bio imenovan devetim najutjecajnijim muškarcem na svijetu. Na to se on nasmijao i rekao:

- Na kojem je onda mjestu moja supruga? Osma, barem. Smiješno mi je to pa ja nisam čak ni utjecajan u svojoj kući!

A u kući je sa suprugom Matilde. S njom ima dvoje djece. Sina i kćer nazvali su po sebi. Naime,

Jose Mourinho ima isto ime kao i njegov otac Jose Manuel Mourinho Félix, a Joseov sin također se zove Jose Mario Mourinho Jr., a njegova kćerka zove se Matilde kao i njegova supruga.