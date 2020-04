Odbio veliki novac za poraz, a na kraju ipak izgubio. Otkrio kako se nakon toga osjećao

Teorija o postojanju svjetske kladioničarske mafije nikad nije dokazana, ali ne prođe puno vremena da u javnost ne izađe neki sportaš ili sportašica kojima su nudili milijune - da izgube. Jedan s takvim iskustvom je i ukrajinski tenisač Sergij Stahovski (34), a slučaj koji je iznio u javnost datira iz 2009. godine.

- Uoči meča prvog kola Australian Opena s Francuzom Arnaudom Clementom došla su mi dva lika koja su rekla da imaju podršku "investitora" i ponudili mi 100.000 USD da izgubim. Odbio sam, ali ono što je najgore, ja sam taj meč i izgubio, iako samo vodio s 2:1 u setovima. Da sam nekoga od njih dvojice sreo nakon meča mislim da bih ga zviznuo reketom, toliko sam bio ljutit - otkriva Stahovski.

Ukrajinac je, prema pravilima, taj slučaj prijavio Teniskoj jedinici za integritet natjecanja koja je netom prije bila utemeljena, no nije baš bio impresioniran njome.

- Pitali su me kako je to bilo, tražili su detalje. Ja sam im rekao: "Čekajte, jeste li spremni zaštititi moju obitelj u Ukrajini? Jer taj netko je bio pijun, ljudi koji stoje iza njega su opasni, a moja cijela obitelj nalazi se u Ukrajini." Rekli su mi da mi ne mogu ništa jamčiti i tako je to završilo - prisjetio se Stahovski.

Ukrajinac, koji je bio čest gost zagrebačkog ATP turnira, jedan od boljih rezultata na Grand Slam turnirima postigao je 2013. godine kada je u drugom kolu Wimbledona eliminirao Rogera Federera i tako prekinuo njegov niz od čak 36 četvrtfinala na Grand Slam turnirima.