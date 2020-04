Novak Đoković čestitao Uskrs svima koji slave: Čekajući naš pravoslavni...

Novak Đoković je sa suprugom Jelenom čestitao Uskrs svim vjernicima su u nedjelju slavili Uskrs, a potom su zadali svima izazov putem društvenih mreža.

Uz videozapis poslao je čestitku:

- Sretan Uskrs svima! Čekajući naš pravoslavni Uskrs imamo mnogo vremena za nove izazove. Jelena i ja odlučili smo izazvati vas u isprobavanju ovog akro joga položaja - poručio je Đoković sa službenog Twitter profila.

#HappyEaster everyone! Awaiting our Orthodox Christian Easter to arrive with plenty of time for new challenges 🤔... @jelenadjokovic and I decided to challenge you guys and our @novakfoundation community to try this acro yoga position this week... pic.twitter.com/AkCqZBo4PB