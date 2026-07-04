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TEŠKO RAZDOBLJE

FOTO Jeziv prizor koji slama srca: Nekadašnji holivudski snagator danas je neprepoznatljiv i nema zube

Dubrovnik: Mickeyja Rourkea obasipali darovima uo?i projekcije filma Hrva?
Foto: Grgo Jelavic/24sata
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 08:00

Tijekom šetnje sa svojim psom, Mickey Rourke je snimljen u prljavoj sivoj majici s kapuljačom, izblijedjelim trapericama i sunčanim naočalama, no najviše pažnje privukao je nedostatak zubi, zbog čega je bio gotovo neprepoznatljiv

Mickey Rourke, nekadašnja boksačka zvijezda i poznati glumac, izazvao je val zabrinutosti među fanovima nakon što je viđen u Los Angelesu u prilično zapuštenom izdanju. Tijekom šetnje sa svojim psom, Rourke je snimljen u prljavoj sivoj majici s kapuljačom, izblijedjelim trapericama i sunčanim naočalama, no najviše pažnje privukao je nedostatak zubi, zbog čega je bio gotovo neprepoznatljiv.

Ovakav izgled sugerira da glumac prolazi kroz teško razdoblje, što potvrđuje i nedavna deložacija iz njegova doma krajem 2025. godine zbog duga od 60.000 dolara. Iako su njegovi zastupnici tvrdili da je prestao plaćati najamninu zbog nepodnošljivih uvjeta u kući, a obožavatelji putem GoFundMe kampanje prikupili 100.000 dolara pomoći, Rourke je taj novac odbio, nazvavši cijelu akciju sramotnom.

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Glumac je objasnio kako su problemi s glodavcima, neispravnim vodovodom i kupaonicom trajali mjesecima unatoč njegovim apelima za popravak. „Zadržavanje najamnine nije bila laka odluka, ali nisam mogao plaćati objekt koji je bio u tako lošem stanju“, izjavio je Rourke. Ipak, sud u Los Angelesu presudio je u ožujku u korist stanodavca Erica T. Goldieja, potvrdivši dug od 59.100 dolara. Sudskom odlukom raskinut je ugovor o najmu, čime je Rourkeu trajno onemogućen pristup nekretnini.

Ključne riječi
glumac film Hollywood mickey rourke showbiz

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