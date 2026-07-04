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POJAVIO SE PRED KAMERAMA

FOTO Messi zabrinuo navijače, svi se pitaju što mu je to na glavi

Messi
Foto: Printscreen
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 08:32

U jednom prodoru pao je nakon sudara s protivničkim igračem, pri čemu ga je koljeno pogodilo u glavu. Unatoč bolnom udarcu, Messi je ostao na terenu, a prije početka produžetaka liječnici su mu na ozlijeđeno mjesto stavili led

Lionel Messi odveo je Argentinu u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede 3:2 protiv Zelenortskih Otoka, ali je susret završio s velikom modricom i oteklinom na čelu.

Argentinski kapetan, koji je postigao svoj sedmi pogodak na turniru, ozlijedio se u završnici regularnog dijela utakmice. U jednom prodoru pao je nakon sudara s protivničkim igračem, pri čemu ga je koljeno pogodilo u glavu. Unatoč bolnom udarcu, Messi je ostao na terenu, a prije početka produžetaka liječnici su mu na ozlijeđeno mjesto stavili led. Fotografija Messija odmah se proširila društvenim mrežema.

Slavnog Argentica ta lakša ozljeda nije spriječila da odigra svih 120 minuta i predvodi Argentinu do pobjede, nakon koje je proslavio novi korak prema obrani svjetskog naslova.

Nakon susreta priznao je kako je očekivao vrlo zahtjevnu utakmicu.

"Iskreno, znali smo da će ovo biti jako teška utakmica. Nije slučajno da ova reprezentacija nije izgubila od Španjolske ni Urugvaja."

Messi je dodao da je Argentina nakon vodećeg pogotka izgubila kontrolu nad susretom.

"Mislili smo da će nam prvi gol omogućiti da mirnije kontroliramo utakmicu, ali dogodilo se upravo suprotno. U nekim smo trenucima izgubili posjed, previše se povukli i nismo ih uspjeli pritiskati onako kako smo željeli. Iskoristili su svoje kvalitete i izjednačili."

Za kraj je naglasio kako u nokaut-fazi nema lakih protivnika.

"Ovo su utakmice na ispadanje i nitko vam ništa ne poklanja. Neki možda podcjenjuju pojedine reprezentacije zbog njihova imena, ali mi smo znali da ovo neće biti nimalo lagan dvoboj."
Ključne riječi
Argentina reprezentacija Lionel Messi

Komentara 1

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Avatar Balkansko-Poštenje
Balkansko-Poštenje
08:51 04.07.2026.

Messi i Ronaldo idu dalje a Modrić je za povratak doma spreman.

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