Talijanski reprezentativac (26) preminuo nakon strašne nesreće: Pretrpio je teške ozljede glave

Talijanski skijaš Matteo Franzoso (25) preminuo je u bolnici u Santiagu nakon pada tijekom treninga u čileanskoj La Parvi, objavio je Talijanski skijaški savez. Franzoso je u subotu zadobio tešku ozljedu glave prilikom pada na treningu. Odmah je prevezen helikopterom hitne pomoći u 50 km udaljeni Santiago gdje primljen na jedinicu intenzivne njege i stavljen u medicinski induciranu komu. Nažalost, njegovo stanje se pogoršalo i liječnici su morali proglasiti smrt.

"Ovo je tragedija za obitelj i za naš sport. Apsolutno je neophodno učiniti sve što je moguće da se takvi incidenti više nikada ne ponove. U ovom tužnom i bolnom trenutku želim reći svim sportašima i trenerima, iz svih sportova, da je Savez uz njih i da će pronaći svu potrebnu podršku. Molim za najveće poštovanje prema Matteovoj obitelji, koju ćemo podržati u svemu što je potrebno," kazao je predsjednik FISI-ja Flavio Roda. Franzoso je umro dan prije svog 26. rođendana.

Rođen je u Genovi, ali je odrastao u Sestriereu. U Svjetskom kupu je debitirao 2017. godine, a nastupio je 17 puta (11 superveleslaloma i 6 spustova). Njegov najbolji rezultat bilo je 28. mjesto u superveleslalomu u Cortini d'Ampezzo u siječnja 2023. Također je osvojio naslov talijanskog prvaka u kombinaciji 2023. Njegov posljednji nastup u Svjetskom kupu bio je u norveškom Kvitfjellu prošlog ožujka.

Predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora Luciano Buonfiglio pridružio se izrazima sućuti obitelji stradalog skijaša. Franzoso je drugi talijanski skijaš koji je preminuo nakon pada na treningu u posljednjih godinu dana. Lanije preminula i mlada skijašica Matilde Lorenzi (19) nakon pada na treningu na ledenjaku Val Senales u Južnom Tirolu. Prema pisanju talijanskog tiska, skijašica porijeklom iz Villarbassea u Pijemontu izgubila je kontrolu nad skijama i glavom je silovito udarila u zaleđenu površinu staze.