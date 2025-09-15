Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA

Talijanski reprezentativac (26) preminuo nakon strašne nesreće: Pretrpio je teške ozljede glave

YouTube screenhsot
VL
Autor
Hina
15.09.2025.
u 22:20

Odmah je prevezen helikopterom hitne pomoći u 50 km udaljeni Santiago gdje primljen na jedinicu intenzivne njege i stavljen u medicinski induciranu komu. Nažalost, njegovo stanje se pogoršalo i liječnici su morali proglasiti smrt.

Talijanski skijaš Matteo Franzoso (25) preminuo je u bolnici u Santiagu nakon pada tijekom treninga u čileanskoj La Parvi, objavio je Talijanski skijaški savez. Franzoso je u subotu zadobio tešku ozljedu glave prilikom pada na treningu. Odmah je prevezen helikopterom hitne pomoći u 50 km udaljeni Santiago gdje primljen na jedinicu intenzivne njege i stavljen u medicinski induciranu komu. Nažalost, njegovo stanje se pogoršalo i liječnici su morali proglasiti smrt.

"Ovo je tragedija za obitelj i za naš sport. Apsolutno je neophodno učiniti sve što je moguće da se takvi incidenti više nikada ne ponove. U ovom tužnom i bolnom trenutku želim reći svim sportašima i trenerima, iz svih sportova, da je Savez uz njih i da će pronaći svu potrebnu podršku. Molim za najveće poštovanje prema Matteovoj obitelji, koju ćemo podržati u svemu što je potrebno," kazao je predsjednik FISI-ja Flavio Roda. Franzoso je umro dan prije svog 26. rođendana.

Rođen je u Genovi, ali je odrastao u Sestriereu. U Svjetskom kupu je debitirao 2017. godine, a nastupio je 17 puta (11 superveleslaloma i 6 spustova). Njegov najbolji rezultat bilo je 28. mjesto u superveleslalomu u Cortini d'Ampezzo u siječnja 2023. Također je osvojio naslov talijanskog prvaka u kombinaciji 2023. Njegov posljednji nastup u Svjetskom kupu bio je u norveškom Kvitfjellu prošlog ožujka.

Predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora Luciano Buonfiglio pridružio se izrazima sućuti obitelji stradalog skijaša. Franzoso je drugi talijanski skijaš koji je preminuo nakon pada na treningu u posljednjih godinu dana. Lanije preminula i mlada skijašica Matilde Lorenzi (19) nakon pada na treningu na ledenjaku Val Senales u Južnom Tirolu. Prema pisanju talijanskog tiska, skijašica porijeklom iz Villarbassea u Pijemontu izgubila je kontrolu nad skijama i glavom je silovito udarila u zaleđenu površinu staze.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Ključne riječi
Italija Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sara Kolak
Video sadržaj
POČELO SP

Sjećate se Sare Kolak? Senzacionalno zabljesnula i pokorila svijet, a onda pala u zaborav

Sara Kolak najveća je nepoznanica u našoj reprezentaciji. Nije puno nastupala ove sezone. Osvajačica zlata na Igrama u Riju na svjetskim prvenstvima bilježi sjajno četvrto mjesto u Londonu 2017. Od tada do danas ima tek četvrto mjesto na Igrama u Parizu, a sve ostalo je za zaborav. No djevojka koja dolazi iz centra svijeta, Ludbrega, sposobna je iznenaditi. Sebe, ali i nas.

Učitaj još