Janica Kostelić: Meni bi bilo silno naporno da me maltretiraju usporedbama, danas se ne bi snašla

Najbolja hrvatska skijašica svih vremena i jedna od najvećih sportašica ikada, legendarna Janica Kostelić, u sklopu projekta Sat za nas govorila je o mentalnim i praktičnim izazovima modernog roditeljstva. Nakon toga je za RTL televiziju prvi put iskreno otkrila što misli o uspjesima naše najbolje skijašice Zrinke Ljutić.

- To nije ništa posebno, više je u prijateljskom smislu. Ona je još mlada djevojka i sama je svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi, kao i velikih očekivanja možda i većih nego što ih ima sama od sebe. Povremeno mi se obrati, a ja sam dosta jednostavna i praktična osoba, što njoj odgovara jer ne filozofiram puno. Kod mene su stvari jednostavne. Kroz godine je zaista sazrela u stabilnu i pametnu curu koja zna stvari staviti u pravu perspektivu. Mislim da to često i sami ne znamo dovoljno dobro – niti sebe dovoljno poznajemo da bismo mogli ispravno postaviti vlastita očekivanja - rekao je o pomaganju Zrinki Ljutić.

- Apsolutno je besmisleno uspoređivati ljude. Meni osobno bilo bi silno naporno da me stalno netko maltretira usporedbama: „Janica ovako, Janica onako“. Zrinka niti treba, niti mora biti Janica. Ona je Zrinka i postizat će svoje rezultate. Treba ju pustiti da bude ono što jest. Na kraju krajeva, u moje vrijeme bilo je lakše, a da mene stavite u ovo doba, nisam sigurna da bih postigla iste rezultate. Danas postoji toliko stvari koje mladi sportaš mora nositi, a nije još izgrađena osoba. Sve je puno intenzivnije i zahtjevnije. Iskreno, da sam se ja našla u ovom dobu, mislim da se ne bih snašla - poručila je o usporedbama nje i Zrinke.