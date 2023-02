Talijanska trenerska legenda završila na intenzivnoj: Riječ je o teškoj ozljedi glave

(SP)UAE-ABU DHABI-SOCCER-ASIAN CUP-UAE-NATIONAL TEAM-TRANING (190104) -- ABU DHABI, Jan. 4, 2019 (Xinhua) --"n Alberto Zaccheroni, head coach of UAE's national soccer team, is seen in?the training session for the AFC Asian Cup UAE 2019 in Abu Dhabi, U.A.E on Jan. 4, 2019."n (Xinhua/Wu Huiwo) Wu Huiwo Photo: XINHUA/PIXSELL

