Talijani objasnili: Hrvatska i Srbija su velike sile bivše Jugoslavije, a BiH to nije

Reprezentativci Italije stisnuli su šake nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine u dodatnim kvalifikacijama, u tom polufinalu na putu do Svjetskog prvenstva, izbacila Wales nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Očito su Talijanima draži naši susjedi u odlučujućoj utakmici za odlazak u SAD, Meksiko i Kanadu negoli su to otočani.

"Razumljiva je ljutnja Bosne zbog slavlja Azzurra. Ni mi to ne bismo dobro podnijeli da je situacija obrnuta. Ono što su uradili Dimarco, Esposito i Vicario bila je gesta koji je trebao ostati unutar svlačionice, ali ga je televizija prenijela javnosti", navodi se u tekstu te se dodaje:

"Objašnjenje ove preferencije leži u kvaliteti dviju ekipa, počevši od objektivnog parametra FIFA rang-liste. Wales je bio 35., dok je Bosna bila na 71. mjestu. Ipak, ovakve brojke više odgovaraju tenisu. U nogometu su važnije druge stvari, a Wales je djelovao spremnije za osvajanje finala. Bosna, s druge strane, nije Hrvatska niti Srbija, dakle nije velika sila bivše Jugoslavije."

Na kraju se zaključuje:

"I ne samo to: stadion u Zenici, dodatno smanjen zbog FIFA kazne i sigurnosnih razloga, moći će primiti najviše devet tisuća gledatelja. Recimo to bez lažne skromnosti: dostižni su. Ali, sve zavisi od nas. Sigurno je da smo im dali dodatni motiv, a to nam nije bilo potrebno."