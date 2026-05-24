Regija se klanja Jakiroviću nakon čuda na Wembleyju: 'Od Premijer lige do Premier lige!'

Nevjerojatna nogometna priča ispisana je na Wembleyju gdje je Hull City, pod vodstvom Sergeja Jakirovića, osigurao povratak u Premier ligu. U finalu doigravanja protiv Middlesbrougha, u utakmici vrijednoj više od 230 milijuna eura, pobjedu je donio Oli McBurnie golom u petoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 1:0. Time je okrunjen nevjerojatan preokret kluba koji je samo godinu dana ranije jedva izbjegao ispadanje u treću ligu, i to uz embargo na transfere koji je Jakirovića prisilio na slaganje momčadi od besplatnih i posuđenih igrača. Hrvatski stručnjak je, prkoseći svim očekivanjima i skromnom budžetu, stvorio pobjednički kolektiv koji je kroz cijelo doigravanje sačuvao mrežu netaknutom i ostvario san o povratku među elitu. Cijeloj drami prethodila je i afera "Spygate", zbog koje je izbačen Southampton, pa se Hull u posljednji trenutak morao pripremati za drugog protivnika.

Dok Engleska slavi novog prvoligaša, Jakirovićev trijumf snažno je odjeknuo cijelom regijom. Mediji u Bosni i Hercegovini, Srbiji i ostatku regije njegov uspjeh opisuju kao "čudo na Wembleyju" i jedan od najvećih trenutaka njegove trenerske karijere. Posebno je emotivna bila poruka iz Mostara, od Zrinjskog, kluba koji je Jakirović također vodio do zapaženih rezultata. "Od Premijer lige do Premier lige! Mentalitet pobjednika na kultnom Wembleyju! Sergej Jakirović, Marko Salatović, Marin Ivančić i Anđelo Roguljić izborili su svoje mjesto u najjačoj ligi svijeta!", poručili su iz Zrinjskog, koji mu je i prije finala poslao podršku.

Čestitkama su se pridružili i Nogometni savez BiH, FK Željezničar te izbornik reprezentacije Sergej Barbarez, koji je na Instagramu napisao: "Ima nešto u tom Mostaru. Bravo Sergej". Sam Jakirović, preplavljen emocijama, jedva je pronalazio riječi. "Nevjerojatno je što smo napravili. Teško mi je opisati što osjećam, vjerojatno još nismo ni svjesni što smo točno postigli", izjavio je nakon utakmice života.