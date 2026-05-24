Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'MENTALITET POBJEDNIKA'

Regija se klanja Jakiroviću nakon čuda na Wembleyju: 'Od Premijer lige do Premier lige!'

Championship - Play Off - Final - Hull City v Middlesbrough
David Klein/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
24.05.2026.
u 10:34

Nakon što je Sergej Jakirović u dramatičnoj završnici odveo Hull City u najviši rang engleskog nogometa, mediji u regiji slave njegov uspjeh. Posebno emotivnu čestitku uputio je i njegov bivši klub, mostarski Zrinjski, prisjećajući se pobjedničkog mentaliteta

Nevjerojatna nogometna priča ispisana je na Wembleyju gdje je Hull City, pod vodstvom Sergeja Jakirovića, osigurao povratak u Premier ligu. U finalu doigravanja protiv Middlesbrougha, u utakmici vrijednoj više od 230 milijuna eura, pobjedu je donio Oli McBurnie golom u petoj minuti sudačke nadoknade za konačnih 1:0. Time je okrunjen nevjerojatan preokret kluba koji je samo godinu dana ranije jedva izbjegao ispadanje u treću ligu, i to uz embargo na transfere koji je Jakirovića prisilio na slaganje momčadi od besplatnih i posuđenih igrača. Hrvatski stručnjak je, prkoseći svim očekivanjima i skromnom budžetu, stvorio pobjednički kolektiv koji je kroz cijelo doigravanje sačuvao mrežu netaknutom i ostvario san o povratku među elitu. Cijeloj drami prethodila je i afera "Spygate", zbog koje je izbačen Southampton, pa se Hull u posljednji trenutak morao pripremati za drugog protivnika.

Dok Engleska slavi novog prvoligaša, Jakirovićev trijumf snažno je odjeknuo cijelom regijom. Mediji u Bosni i Hercegovini, Srbiji i ostatku regije njegov uspjeh opisuju kao "čudo na Wembleyju" i jedan od najvećih trenutaka njegove trenerske karijere. Posebno je emotivna bila poruka iz Mostara, od Zrinjskog, kluba koji je Jakirović također vodio do zapaženih rezultata. "Od Premijer lige do Premier lige! Mentalitet pobjednika na kultnom Wembleyju! Sergej Jakirović, Marko Salatović, Marin Ivančić i Anđelo Roguljić izborili su svoje mjesto u najjačoj ligi svijeta!", poručili su iz Zrinjskog, koji mu je i prije finala poslao podršku.

Čestitkama su se pridružili i Nogometni savez BiH, FK Željezničar te izbornik reprezentacije Sergej Barbarez, koji je na Instagramu napisao: "Ima nešto u tom Mostaru. Bravo Sergej". Sam Jakirović, preplavljen emocijama, jedva je pronalazio riječi. "Nevjerojatno je što smo napravili. Teško mi je opisati što osjećam, vjerojatno još nismo ni svjesni što smo točno postigli", izjavio je nakon utakmice života.
Ključne riječi
regionalni mediji Mostar Zrinjski Sergej Jakirović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!