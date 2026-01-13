Naši Portali
'TO SE NEĆE TOLERIRATI'

Bad Blue Boysi objavili priopćenje nakon sukoba s Delijama: 'Izaći ćemo s tim na kraj na svoj način'

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 18:27

Situacija od neki dan u kojoj se na nekoj od tih stranica objavljuje oduzet navijački trofej i opisuju nekakvi događaji koji su se možda dogodili ili se nisu dogodili - to je ispod razine ugleda, tradicije i navijačkog mentaliteta Bad Blue Boysa

Pripadnici navijačke skupine Dinama Bad Blue Boysi našli su se u sukobu s navijačima Crvene Zvezde, Delijama, proteklog vikenda. Sve se odvilo na odmaralištu Marsonija na autocesti A3 gdje su BBB dočekali Othodox Boyse, jednu od najpoznatijih podskupina Delija, dok su se vraćali u Beograd.

Došlo je do fizičkog sukoba dok su Bad Blue Boysi pokušavali ukrasti zastavu srpske navijačke skupine, no oni su ju uspješno sakrili. Bad Blue Boysi su ipak uspjeli zaplijeniti odjeću s navijačkim obilježjima, a fotografije te odjeće podijelile su se na stranici 'Balkanski navijači' na društvenim mrežama.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

Nakon što se fotografija počela širiti, priopćenjem su se oglasili i sami Bad Blue Boysi:

- Očito da ni naša tribina nije imuna na pojedince koji bi da i kod nas zaživi ovaj poremećeni trend suradnje s tzv. "navijačkim" stranicama, pogotovo kada su u pitanju stvari kojima nije mjesto na internetu. Nećemo se kao mnogi drugi praviti ludi kao da se to nas ne tiče, jer to sigurno neće pridonijeti tome da se ovakve sramotne, nenavijačke pojave osude i uklone s naše tribine.

Situacija od neki dan u kojoj se na nekoj od tih stranica objavljuje oduzet navijački trofej i opisuju nekakvi događaji koji su se možda dogodili ili se nisu dogodili - to je ispod razine ugleda, tradicije i navijačkog mentaliteta Bad Blue Boysa.

Bilo kakav oblik suradnje i davanje legitimiteta antinavijačkim stranicama koje uređuje tko zna tko da bi se impresioniralo nekakve navijače navijača, ljude iz drugog, trećeg ili petog navijačkog ešalona, medije, simpatizere... to se neće tolerirati na našoj tribini i grupa će s takvim ponašanjem s vremenom izaći na kraj na svoj način - napisali su.

FR
freeshooter
19:36 13.01.2026.

...ovo se zove ispravni navijački stav i objava... eto, svaka čast...

Avatar barba_arba
barba_arba
19:02 13.01.2026.

Svaka čast

KI
kimy
19:34 13.01.2026.

Svako prosečno inteligentan se do sada bezbroj puta uverio kakav je to "navijački mentalitet" . Tu mislim na horde navijačkih huligana bez obzira kom klubu pripadaju jer svi su skoro isti, nasilni,dobro organizovani i na žalost imaju potporu svojih klubova a zbog kojih normalni navijači sve manje idu na tekme da ne bi rizikovali da im neki tenkre ne razbije glavu.

