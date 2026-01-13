Bad Blue Boysi objavili priopćenje nakon sukoba s Delijama: 'Izaći ćemo s tim na kraj na svoj način'

Pripadnici navijačke skupine Dinama Bad Blue Boysi našli su se u sukobu s navijačima Crvene Zvezde, Delijama, proteklog vikenda. Sve se odvilo na odmaralištu Marsonija na autocesti A3 gdje su BBB dočekali Othodox Boyse, jednu od najpoznatijih podskupina Delija, dok su se vraćali u Beograd.

Došlo je do fizičkog sukoba dok su Bad Blue Boysi pokušavali ukrasti zastavu srpske navijačke skupine, no oni su ju uspješno sakrili. Bad Blue Boysi su ipak uspjeli zaplijeniti odjeću s navijačkim obilježjima, a fotografije te odjeće podijelile su se na stranici 'Balkanski navijači' na društvenim mrežama.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što se fotografija počela širiti, priopćenjem su se oglasili i sami Bad Blue Boysi:

- Očito da ni naša tribina nije imuna na pojedince koji bi da i kod nas zaživi ovaj poremećeni trend suradnje s tzv. "navijačkim" stranicama, pogotovo kada su u pitanju stvari kojima nije mjesto na internetu. Nećemo se kao mnogi drugi praviti ludi kao da se to nas ne tiče, jer to sigurno neće pridonijeti tome da se ovakve sramotne, nenavijačke pojave osude i uklone s naše tribine.

Situacija od neki dan u kojoj se na nekoj od tih stranica objavljuje oduzet navijački trofej i opisuju nekakvi događaji koji su se možda dogodili ili se nisu dogodili - to je ispod razine ugleda, tradicije i navijačkog mentaliteta Bad Blue Boysa.

Bilo kakav oblik suradnje i davanje legitimiteta antinavijačkim stranicama koje uređuje tko zna tko da bi se impresioniralo nekakve navijače navijača, ljude iz drugog, trećeg ili petog navijačkog ešalona, medije, simpatizere... to se neće tolerirati na našoj tribini i grupa će s takvim ponašanjem s vremenom izaći na kraj na svoj način - napisali su.