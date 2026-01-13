Naši Portali
SVE OBJASNIO

Andy Bara otkrio zašto je Belinho otišao iz Dinama u Kustošiju: Sigurno će mu pomoći u razvoju'

Senj: NK Nehaj proslavio 105. rođendan prijateljskom utakmicom protiv Dinama
Hrvoje Kostelac
VL
Autor
Karlo Koret
13.01.2026.
u 20:08

Belinho je u Hrvatsku po prvi puta stigao 2021., no tada nije mogao biti registriran u Dinamu zbog FIFA-inih pravila. Uslijedio je povratak u Brazil, ali ubrzo potom i ponovni dolazak u Hrvatsku

Mladi brazilski nogometaš Belinho prije nekoliko dana odlučio je napustiti redove zagrebačkog Dinama. Jučer je potvrđeno kako će 17-godišnji veznjak sada postati član Kustošije, a veliku ulogu u tome zasigurno je odigrao i njegov menadžer Andy Bara. Neko se vrijeme spominjao i mogući povratak u Brazil, ali Bara je jedan od čelnih ljudi Kustošije i vjerojatno mu je savjetovao da se pridruži tom klubu.

Bara je u razgovoru za portal Sportnews otklonio sve sumnje i objasnio kako se Belinho odlučio napustiti Dinamo i prijeći u jedan manji klub:

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

- Belinho je htio igrati jaču ligu. U Kustošiji će je igrati. Trenutačno je priključen seniorskoj momčadi, ali Kustošijini juniori nastupaju u Prvoj HNL, pa će u najgorem slučaju igrati sve utakmice za juniore. To će mu sigurno pomoći u razvoju - rekao je Bara pa Belinhovu situaciju usporedio s onom Luke Modrića:

- Ako u Kustošiji procijene da može igrati za seniore – igrat će. Ako ne, imat će kontinuitet kroz juniorsku konkurenciju. Ako je Luka Modrić mogao proći put kroz Zrinjski i napraviti veličanstvenu karijeru, zašto ne bi mogao i Belinho - zaključio je.

Belinho je u Hrvatsku po prvi puta stigao 2021., no tada nije mogao biti registriran u Dinamu zbog FIFA-inih pravila. Uslijedio je povratak u Brazil, ali ubrzo potom i ponovni dolazak u Hrvatsku nakon obiteljske tragedije. Otac mu je pronašao posao u Novom Vinodolskom gdje je Belinho i trenirao u NK Vinodolu prije dolaska u Dinamo čiji je član bio posljednje četiri i pol godine.
