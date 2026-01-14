Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Pobijedili njemačko-tajvansku kombinaciju

Pavić i Arevalo u četvrtfinalu Adelaidea

Madrid: Treći meč polufinala Davisovog kupa, Nikola Mektić i Mate Pavić - Filip Krajinović i Novak Đoković
Sanjin Strukić /PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.01.2026.
u 14:30

U osmini finala Pavić i Arevalo čekaju pobjednike susreta između Talijana Simonea Bolellija i Andrea Vavassorija i britansko-poljske kombinacije  Lukea Johnsona i Jana Zielinskog.

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u srijedu zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u četvrtfinalu teniskog ATP turnira u Adelaideu. 

Njih su dvojica u osmini fimala sa  6-2, 6-4 nakon sat vremena igre pobijedili njemačko-tajvansku kombinaciju koju čine Hendrik Jebsen i Ray Ho. Pavić i Arevalo su u meču tri puta uzeli servis suparnicima, a svoj nisu izgubili ni jednom

U osmini finala Pavić i Arevalo čekaju pobjednike susreta između Talijana Simonea Bolellija i Andrea Vavassorija i britansko-poljske kombinacije  Lukea Johnsona i Jana Zielinskog.
Ključne riječi
tenis Mate Pavić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!