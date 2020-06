Sviđa mi se vizija da Prkačin, Nakić i ja budemo okosnica

Na isteku igračke karijere dugogodišnjeg kapetana Marina Rozića, u Cibonu stiže novi Mostarac. Riječ je o 21-godišnjem Mateu Drežnjaku, 196 centimetara visokom vanjskom igraču, koji je u drugoj ABA ligi prosječno knjižio 15,1 koševa, 4,2 asistencije i tri skoka.

– Teško je reći hoću li takve brojke moći ponoviti u višem rangu natjecanja, ali vjerujem da ću se u Ciboni nastaviti igrački razvijati – poručio je Mateo iz svog Mostara u kojem se još uvijek nalazi.

S obzirom na to da potječe iz kraja iz kojeg je Cibona, kroz svoju noviju povijest, regrutirala jako puno igrača, pitali smo Matea da li je i njemu bio najveći san igrati za klub iz Savske.

– U startu je meni bilo najvažnije da odem u neki jači klub, na višu razinu, a lijepo je što je to baš Cibona, klub s tako velikim imenom, a dobio sam i odlične uvjete. Potpisao sam četverogodišnji ugovor s mogućnošću izlaza, uz odštetu dakako, nakon svake od njih. A postoji i klauzula za NBA koja je drugačija od one za Europu.

Htjela ga je i Cedevita

Zanimala se za njega, i to ozbiljno, i ljubljanska Cedevita Olimpija.

– Istina, no klubovi se nisu uspjeli dogovoriti.

Izvjesnu ulogu u ovom transferu odigrao je i Cibonin trener Livnjak Ivan Velić.

– Imao je on veliku ulogu u tome. On je predstavio tu sliku kako bi to trebalo izgledati u mom daljnjem igračkom razvoju. Meni se ta vizija svidjela, pogotovo ideja da nas trojica mlađih igrača – Nakić,

Prkačin i ja – budemo okosnica momčadi. Nadam se da će takva okosnica biti mamac za navijače i da će nas oni podržati.

A sam Velić ne skriva uzbuđenje vezano uz perspektivnu klupsku akviziciju.

– Drago mi je što je klub izvojevao još jednu pobjedu na košarkaškom tržištu. Ovo što smo uspjeli izvesti u posljednja dva tjedna, nošeni vizijom koju imamo, velika je pobjeda za klub i mene osobno. Dovođenje ovakva dva igrača u rangu je onog našeg osvajanja prvenstva 2018.

Posao s Cibonom dogovorio je ugledni mostarski odvjetnik Mario Bogdanović koji mu, na primjeru svog slavnog sina Bojana, može pokazati kako izgleda put do košarkaških visina.

– Mario, nekad i sam dobar košarkaš, daje mi puno savjeta kako da popravim svoju igru, a ima i iskustvo svog sina koje mi može prenijeti iz prve ruke.

Mateo ima dvojicu braće košarkaša, godinu dana starijeg Darija i četiri godine mlađeg Marina.

– S Darijem sam svih ovih godina igrao zajedno u Širokom, a Marino igra za juniore Pepi Sporta Mostar. Bilo je neke priče da bi i Dario mogao u Cibonu, a ima on i nekih drugih kombinacija. Hoće li mu nedostajati braća? – Vjerojatno hoće, no to ću vam moći reći tek kada počnem živjeti u Zagrebu gdje imam dosta prijatelja koji bi mi trebali olakšati prilagodbu na puno veći grad.

Imam koš ispred kuće

Kako je Mateo proživio i preživio karantenu proisteklu iz pandemije koronavirusa?

– Kod kuće sam radio fitness bez sprava, s težinom svog tijela, no bio sam u prilici i trčati jer u blizini imam šumsku stazu. A gdje mu je bio najbliži koš? – Ispred kuće. Otac ga je postavio, ima tome već desetak godina. Omogućilo mi je to da sačuvam kakav-takav osjećaj za loptu i šut.

A da ima dobar osjećaj, pokazao je u prve dvije utakmice kvalifikacija za Eurobasket 2022. u kojima je s 13 i 16 koševa bio najbolji strijelac Mršićeve izabrane vrste.

– Napravili smo dobar posao i ja se nadam da ćemo tih 2-0 kapitalizirati i već u drugom kvalifikacijskom prozoru i osigurati nastup na Eurobasketu.

Drežnjaku i ostalim Mršićevim izabranicima uskoro slijedi okupljanje u Splitu.

– Baš se radujem tome. Bit će lijepo opet se okupiti, posebice zato što smo stvorili dobru kemiju koja je začeta još prošlo ljeto tijekom Ljetne NBA lige u Las Vegasu.