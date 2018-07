Svi traže Zlatnu loptu za Modrića, njegov odgovor odjeknut će Hrvatskom!

Svijet se klanja hrvatskom nogometnom genijalcu Luki Modriću koji igra fenomenalno na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Predvođeni kapetanom, naši nogometaši došli su do polufinala Mundijala i vjeruju da mogu ući u povijest.

Modrić je i sinoć odigrao fenomenalnu utakmicu, posebno u nastavku, zbog čega je proglašen igračem utakmice. Statistika kaže da je imao 140 dodira s loptom, čak 102 dodavanja (87 posto točnosti) i čak osam uspješnih driblinga. Luka je imao osam točnih dugih dodavanja, kreirao je suigračima četiri prilike, jednom asistirao i zabio u raspucavanju. Statistika je to za koju nekima treba nekoliko utakmica, ali ne i našem maestru kojeg je bilo po cijelom terenu.

>>Pogledajte kako je Modrić odigrao protiv Rusije

Nakon što je i treći put na ovom prvenstvu dobio epitet igrača utakmice, što nema nitko drugi, društvene mreže su 'podivljale'.

"Nevjerojatan igrač. Kakav užitak je gledati takvog majstora", komentari su na Twitteru koji stižu iz različitih dijelova svijeta.

No, osim što mu se dive zbog sjajnih igara, navijači su pokrenuli jednu važnu raspravu.

"Je li vrijeme da Modrić dobije Zlatnu loptu?", pitaju se navijači, a mnogi odgovaraju potvrdno.

Luka je s Realom osvojio četvrtu ligu prvaka, bio jedan od glavnih igrača, a sad je na SP-u ponovno briljantan. Zbog toga je on zasigurno jedan od kandidata za najprestižniju individualnu nagradu.

>>Pogledajte kako slave hrvatski navijači

"Liga prvaka uglavnom je natjecanje koje odlučuje o tome tko će osvojiti Zlatnu loptu, ali kad se igra SP, onda se to može promijeniti", piše As pa dodaje da bi Modrić i Griezmann mogli biti glavni konkurenti Messiju i Ronaldu.

Mnogo je onih koji vjeruju da je Modrić trenutačno najbolji na svijetu, a na tu temu oglasio se i sam Modrić. Dao je izjavu koja će odjeknuti u Hrvatskoj jer zorno pokazuje koliko njemu znači reprezentacija.

- Zlatna lopta? Ne razmišljam uopće o tome. Meni je najvažnije da Hrvatska osvoji Svjetsko prvenstvo. Već sad smo postigli veliki rezultat, ali vjerujem da mi možemo i bolje, rekao je Modrić pa dodao:

- Znate, meni individualna priznanja nisu toliko bitna. To je samo priznanje za vaš doprinos. No, ja želim osvojiti medalju, želim da to donesemo kući i da gledamo kako sjaji, zaključio je Modrić.

I have been tweeting praises about Luka Modric intensely the past 2 hours but...Wow. The way he fought today, the way he was running & simply leading his team. I have no words left.



Just give him the #BallonDOr and the entire world cup. He deserves it all. #Modric #CRO — The Godmother (@Shlerooo) 7. srpnja 2018.

#BallonDor Magician and simply pure love!!! Make it happen Modric pic.twitter.com/hXmSGLR4fZ — Rovshan (@rovitaghiyev) 7. srpnja 2018.

The best player in the world dropping yet another masterclass casually helping his team to World Cup Semis #Modric #RUSCRO #WorldCup — Dhruv (@IAmDhruvChouhan) 7. srpnja 2018.

Luka Modric has been the best player at the World Cup by a street and was even better in the UCL final. #BallonDor — La Decimocuarto (@madrid_laker24) 8. srpnja 2018.