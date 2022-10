Svi su ludi za klincem iz Brazila: PSG, Real i Chelsea žure ga se potpisati

Hrvatska je u lipnju 2006. na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj igrala u skupini s Brazilom. Mjesec dana kasnije, rodio se Endrick, jedan od najvećih talenata nove generacije, koji je počeo rušiti rekorde nakon svega par utakmica koliko se nalazi na seniorskoj sceni.

Foto: RODOLFO BUHRER/REUTERS Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Palmeiras - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - October 25, 2022 Palmeiras' Endrick celebrates scoring their second goal REUTERS/Rodolfo Buhrer Photo: RODOLFO BUHRER/REUTERS

Na dan 16. rođendana, 21. srpnja proteklog ljeta, napadač je zaradio promociju u prvu momčad brazilskog Palmeirasa, kroz čiju se školu nogometa ranije razvijao. O kakvom se wunderkindu zapravo radi, potvrđuje i činjenica da je još u travnju zaigrao za brazilsku U-17 reprezentaciju te u četiri nastupa postigao pet pogodaka.

Snimka sjajnog gola Endricka u klupskom dresu iz kolovoza proširila se Twitterom i skupila više od milijun pregleda.

Stop that Endrick. pic.twitter.com/cQGQBnPYoP — Stop That Football (@stopthatfooty) August 29, 2022

Službeni debi za Palmeiras dočekao je 7. listopada. A prvi gol, odnosne golove preksinoć, u srijedu. I time srušio rekord. Njegova je momčad na poluvremenu gubila s 1:0 protiv Athletico Paranaensea, da bi Endrick ušao u nastavku i dvostrukim zgoditkom preokrenuo tijek i svojima donio pobjedu. Završilo je s 3:1.

Postao je tako najmlađi strijelac u povijesti brazilskog kluba još od 1916. godine. Ranije su ga uspoređivali s Viniciusom iz Real Madrida, no brazilski novinar Danilo Lavieri drugačijeg je mišljenja.

- Mislim da je više kao Ronaldo ili Romario - istaknuo je.

Iako vrlo mlad, pomalo ni ne čudi kako se za njega već bore neki od najjačih svjetskih klubova. Marca piše kako je PSG poslao svoju ponudu nakon navoda da su za mladića spremni dati 30 milijuna eura, da bi im se ubrzo pridružio i Real.

Foto: RODOLFO BUHRER/REUTERS Soccer Football - Brasileiro Championship - Athletico Paranaense v Palmeiras - Arena da Baixada, Curitiba, Brazil - October 25, 2022 Palmeiras' Endrick celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Rodolfo Buhrer Photo: RODOLFO BUHRER/REUTERS

Prati ga i niz klubova iz Engleske, kao što su Chelsea, Arsenal i Manchester United. Njemu je, pak, uzor napadač Manchester Cityja Erling Haaland, čiju je proslavu gola kopirao.

Bilo kako bilo, postoji 'caka'. Endrick neće moći preseliti u Europu sve dok ne napuni 18, dakle do ljeta 2024. Iako još nije za Palmeiras u službenoj utakmici zaigrao od prve minute, Transfermarkt ga danas cijeni na 15 milijuna eura.