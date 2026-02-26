Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMA AMBICIJE

Cristiano Ronaldo ušao u vlasništvo poznatog kluba: 'Oduševljen sam'

Saudi Pro League - Al Najma v Al Nassr
HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.02.2026.
u 11:55

Sa svoje strane, saudijski predsjednik kluba, Mohamed Al Khereiji, pozdravio je dolazak bivšeg napadača Real Madrida, radujući se što razumije "potencijal" projekta

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo u četvrtak je objavio da je kupio 25 posto udjela u španjolskom drugoligaškom klubu Almeria. Ovaj potez odražava njegovu "ambiciju da postane dioničar u profesionalnim nogometnim klubovima", navodi se u izjavi u kojoj nisu navedeni financijski detalji transakcije.

"Oduševljen sam što surađujem s menadžerskim timom kako bih podržao sljedeću fazu razvoja kluba", rekao je 41-godišnji peterostruki dobitnik Zlatne lopte.

Sa svoje strane, saudijski predsjednik kluba, Mohamed Al Khereiji, pozdravio je dolazak bivšeg napadača Real Madrida, radujući se što razumije "potencijal" projekta.

Cristiano Ronaldo, koji trenutno igra za Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji, aktivno se priprema za budućnost proširujući svoj investicijski portfelj u sektore u kojima već ima prisutnost, poput ugostiteljstva, zdravstva, wellnessa i medija.

Portugalski napadač će na ljeto sudjelovati na svom šestom Svjetskom prvenstvu, koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Već je naznačio da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti posljednje u njegovoj karijeri.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!
Ključne riječi
La Liga Cristiano Ronaldo Almeria

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!