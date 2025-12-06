Jere Hribar osvojio srebro na Europskom prvenstvu! Hrvatski plivač zablistao, srušio i Phelpsa

​Hribar je u finalu bio za 12 stotinki brži od vlastitog rezultata iz polufinala u petak te stigao do druge hrvatske medalje u Lublinu. U utorak je bio i članom brončane štafete na 4x50 m slobodno. Brži od Hribara u finalu bio je samo 26-godišnji Francuz Maxime Grousset s 45.17, dok je broncu osvojio Britanac Matthew Richards s 45.82. Hribar će zadnjeg dana natjecanja, u nedjelju imati priliku za još jednu medalju jer se plasirao i u finale na 50 metara slobodno i to s trećim rezultatom polufinala

Nedavno je ovaj plivački dragulj dospio na naslovnice kada je na natjecanju američkih sveučilišta u Annapolisu srušio 14 godina star bazenski rekord legendarnog Michaela Phelpsa. Plivajući za svoj Louisiana State University, Hribar je isplivao 100 jarda slobodno za 42.99 sekundi, što je najbolje vrijeme ikad zabilježeno u tom bazenu. Iako se radi o neslužbenom svjetskom rekordu jer se službeni bilježe samo u metrima, osjećaj je bio neprocjenjiv. "To je bilo sasvim neočekivano. Bilo koji rekord koji se skine je važan, ali kada čuješ 'bazenski rekord Michaela Phelpsa', dobiješ novu motivaciju i želju za napretkom. Dobar je to osjećaj", priznao je Jere, koji se divi Phelpsovom liku i djelu od malih nogu. Ovaj podvig samo je kruna njegovog američkog sna, koji je započeo prije nešto više od godinu dana i koji mu je već donio nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je osvojio 22. mjesto na 50 metara slobodno.

Njegov put do svjetskih bazena započeo je, ironično, zahvaljujući ozljedi. Njegov otac Lovro, bivši košarkaš, ozlijedio je koljeno te je u sklopu rehabilitacije morao ići na bazen. Sa sobom je vodio i malenog Jeru. "Vidio sam djecu kako treniraju i rekao da i ja želim plivati s njima. Već sutradan sam im se pridružio", prisjeća se Hribar svojih početaka u splitskom plivačkom klubu Grdelin pod paskom trenera Jakše Arambašića. Godinama je talent sazrijevao, a prijelomni trenutak dogodio se 2021. na Europskom juniorskom prvenstvu u Rimu. Iako nije osvojio medalju, tada je shvatio da posjeduje potencijal za velike stvari. "Tada sam odlučio otići u Ameriku. Shvatio sam da mogu nešto postići", objašnjava mladi Splićanin.

Iako je imao ponudu i od Louisville Universityja, odluka je pala na Louisiana State University (LSU). Ključnu ulogu odigrao je cijenjeni trener Rick Bishop, koji je u Hribaru vidio potencijal i prije osvajanja juniorskih medalja te mu je ponudio punu stipendiju. "Trener Bishop je ostavio na mene odličan dojam, pokazao je baš veliku želju da me dovede i uvjerio me da u meni vidi veliki potencijal, tako da o toj drugoj ponudi nisam puno razmišljao", kaže Jere. Suradnja s Bishopom, koji je trenirao i olimpijsku pobjednicu Maggie MacNeil, te nastavak rada s domaćim trenerom Jakšom Arambašićem, pokazali su se kao dobitna kombinacija.

Njegova obitelj mu je najveća podrška. Roditelji su ga od početka vodili na treninge i bez njih, kako kaže, ne bi dobio priliku za odlazak u Ameriku. "Navijaju za mene, prate me, ostaju budni do dva sata ujutro gledati me dok plivam", s ponosom ističe. Podršku mu pružaju i tri sestre, Mare, Luce i Kate, te brat Šime, koji su također svi u sportu. Kad je ljubav u pitanju, Jere kroz smijeh priznaje da su Splićanke najljepše, ali dodaje: "Trenutačno je jedna Talijanka u điru. Možda su čak one ispred Hrvatica". Njegov fokus je, međutim, čvrsto usmjeren na bazen. Nema posebnih rituala prije utrka; važno mu je dobro se naspavati i doručkovati, a opušta se razgovorom s ljudima oko sebe.

U nedjelju će u finalu na 50 m slobodno kod plivačica nastupiti i 18-godišnja Jana Pavalić Mlada, 18-godišnja Pavalić u polufinalu je ponovno plivala osobni rekord od 23.86 sekundi čime je za četiri stotinke popravila rezultat iz jutarnjih kvalifikacija što joj je osiguralo prolazak u finale sa sedmim vremenom. I 21-godišnji Hribar plivao je u polufinalu na razini osobnog rekorda, on je s vremenom 20.89 sekundi bio samo za stotinku sporiji od svog najboljeg dosadašnjeg rezultata, ali se i tako plasirao u finale i to s trećim vremenom. U polufinalu na 50 m slobodno nastupio je i 25-godišnji Luka Cvetko koji je popravio osobni rekord za 20 stotinki, ali je s vremenom 21.12 ipak ostao bez finala, na 10. mjestu