Sve o boksačkom spektaklu godine: Gdje gledati meč Usik v. Dubois, koliko će zaraditi i što se najavljuje

Gotovo dvije godine nakon prvog međusobnog ogleda, Oleksandr Usik (23-0, 14 nokauta) i Daniel Dubois (22-2, 21 nokaut) večeras će se po drugi puta susresti u ringu. Krajem kolovoza 2023. godine su u poljskom Wroclawu boksali za tri pojasa - IBF, WBA i WBO. Ukrajinac ih je uspio obraniti nokautom u devetoj rundi. Drugi meč se održava na kultnom Wembleyju, a borba je za ujedinjenje svih teškaških pojaseva.

Prema pisanju medija iz Britanije i Ukrajine, borci će dijeliti oko 174 milijuna eura, u omjeru 65:35. Dakle Usik bi trebao izaći sa 113 milijuna, a Dubois 61 milijun bogatiji. Na domaćem terenu se očekuje bitno kvalitetniji Dubois te mnogi predviđaju veći izazov Usiku, no što je to bilo u 2023. godine.

"Izaći ću iz ovog meča sa svim pojasevima, gladan sam i spreman za njega, ovog će puta to biti krvoproliće, demolirat ću ga. Sretan sam što su mi se zvijezde posložile. Na pravom sam mjestu u pravo vrijeme, a sve je u tajmingu. Spreman sam objeručke zgrabiti ovu priliku. Ovo je trenutačno najveća moguća boksačka borba, ovo će biti moja osveta", najavio je 27-godišnji Dubois.

U prvom meču je nisko pogodio Usika. Sudac je smatrao da je ispod pojasa pa nije brojao prvaku, Dubois je smatrao da je udarac bio legalan. "Gledao sam taj meč ponovno, to je definitivno trebala biti gotova borba, ali stvar je političke naravi zbog rata i svega ostalog. Ovog puta neću ostaviti prostora za bilo kakav drugi ishod, zakucat ću ga za platno i poslati na spavanje, ovog se puta neće izvući. Bit ću deset puta bolji nego u borbi s Joshuom, gledat ćete moju unaprijeđenu verziju. Ovo će biti kraj njegove karijere", zaključio je Dubois.

Usik je vrlo smiren i odiše samopouzdanjem prekaljenog prvaka. "Meni i mom timu je svaka borba važna. Važna je za moju zemlju i vojnike koji je brane jer pruža motivaciju za moj narod, a to je nešto do čega mi je iznimno stalo. Poštujem tog mladog momka. On je motiviran, ali i ja sam. S 38 godina nisam star i to ćete vidjeti", rekao je prvak teške kategorije.

Spektakl na Wembleyju kreće od 20 sati, dok se Usik i Dubois u ringu očekuju iza 23. Prijenos meča možete gledati ekskluzivno putem streaming platforme DAZN, uz cijenu od 19,99 eura za PPV i dodatnih 14,99 eura za mjesečnu pretplatu.