BIT ĆE SVEČANO

Sve je spremno za zatvaranje Olimpijskih igara, evo gdje će se održati ceremonija

FILE PHOTO: 100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
19.02.2026.
u 16:00

Verona, grad zauvijek povezan s Romeom i Julijom, u nedjelju navečer će biti domaćin ceremonije zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, spektaklom pod nazivom "Ljepota u pokretu"

Organizatori ovog tjedna u tajnosti uvježbavaju ceremoniju zatvaranja u veronskoj areni, zajedno s oko 350 volontera.
Ceremonija zatvaranja Igara započet će trijumfalnom paradom sportaša kroz Piazza Bra do čuvene Arene, koja je nekoć služila kao pozornica za gladijatorske borbe i lov na egzotične životinje. Treći najveći rimski amfiteatar u Italiji dobiva novo ime za Zimske olimpijske igre, pretvarajući se u Olimpijsku arenu u Veroni.

Završna ceremonija inspirirana je kapljicom vode, simbolizirajući vezu između planinskih olimpijskih mjesta i doline rijeke Po, gdje se nalaze i Milano i Verona, a služi i kao podsjetnik da se Zimske olimpijske igre mijenjaju zbog klimatskih promjena.

Verona je odabrana zbog svog jedinstvenog mjesta održavanja i relativno središnje lokacije, rekla je Maria Laura Jascone, voditeljica lokalnog organizacijskog odbora. Obećala je intimniju večer od ceremonije otvaranja. Dok je više od 60.000 ljudi gledalo ceremoniju otvaranja na milanskom stadionu San Siro, oko 12.000 će prisustvovati ceremoniji zatvaranja.

Jascone je rekla da se očekuje da će oko 1.500 od gotovo 3.000 sportaša koji se natječu na Igrama prisustvovati ceremoniji zatvaranja. Ceremonija će završiti gašenjem olimpijskog plamena, a svjetlosni show zamijenit će tradicionalni vatromet, koji nije dopušten u Veroni iz razloga zaštite životinja.

Veronska drevna Arena bit će i mjesto održavanja ceremonije otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara 6. ožujka.
