Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEPRIMJERENO

Državna televizija uručila je otkaz komentatoru zbog sramotne izjave na otvaranju Zimskih igara

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
Fabrizio Carabelli/PRESS ASSOCIA
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.02.2026.
u 16:47

Tijekom mimohoda u petak, 6. veljače, opisao je španjolske sportaše kao "uvijek seksi", za Brazilce da su "odjeveni u tradicionalne woodoo kostime", a rekao je za kineske sportaše da "naravno, mnogi od njih imaju telefon u ruci".Ovi komentari bili su široko ismijani na internetu

Talijanska javna televizija RAI Sport u četvrtak je objavila ostavku svog šefa nakon njegovih neprimjerenih komentara tijekom ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara. "Paolo Petrecca napustit će svoju dužnost nakon Olimpijskih igara Milano-Cortina", objavio je RAI.

Tijekom mimohoda u petak, 6. veljače, opisao je španjolske sportaše kao "uvijek seksi", za Brazilce da su "odjeveni u tradicionalne woodoo kostime", a rekao je za kineske sportaše da "naravno, mnogi od njih imaju telefon u ruci".Ovi komentari bili su široko ismijani na internetu.

Petrecca je također zamijenio talijansku glumicu Matildu De Angelis za Mariah Carey tijekom prijenosa uživo, a Kirsty Coventry, predsjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora, za kćer talijanskog predsjednika. Također je pogrešno nazvao kultni milanski stadion San Siro "Olimpijskim stadionom", koji se zapravo nalazi u Rimu.

Zanimljivo je da Petrecca uopće nije trebao komentirati otvaranje, već je bio zamjena u zadnji čas jer je izvorni komentator izostavljen zbog toga što je greškom otkrio "senzacionalni iznenađujući" element ceremonije. Sportski novinari RAI-ja najavili su trodnevni štrajk nakon završetka događaja 22. veljače, nakon, kako su istakli, "najgoreg poniženja koje je Rai Sport ikada pretrpio".

Imenovanja na ključne pozicije u RAI-ju često se doživljavaju kao politička, a Petrecca smatra se bliskim talijanskoj krajnje desnoj premijerki Giorgiji Meloni.

"Olimpijske igre ključni su trenutak odgovornosti za javnu televiziju. Umjesto toga, RAI je ponudio svoju najgoru verziju: onu koju previše dobro poznajemo, TeleMeloni“, reagirala je oporbena Demokratska stranka.  Prije nego što je preuzeo kormilo RAI Sporta, Petrecca je vodio RAI News 24, 24-satni informativni kanal.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara
Ključne riječi
ZOI 2026. RAI ZOI

Komentara 2

Pogledaj Sve
BR
bruškin
17:19 19.02.2026.

Smiješno. Sloboda govora nestala.

Avatar Franko15
Franko15
17:18 19.02.2026.

i kaj je krivo reko pa danas je totalna zabrana govora i iznošenje svoheg mišljenja pa nije u životu sve divno i milo ...kod nas jeličić dobije otkaz jer kaže ono kaj 90 posto ljudi i misli o nogometu i nogometašima ,totalno bez veze ,sad nebi više nitko se trebo prijavljivat za novinare reportere pa nek si nađu robote koji ce govorit ono kaj bi im pasalo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!