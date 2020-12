Sve je spremno za veliku sljemensku utrku

Za svakog organizatora utrka Svjetskog skijaškog kupa i snježna kontrola svojevrsni su “Dan D”. Naime, tog dana, a to biva najkasnije sedam dana prije utrke, u posjet domaćinu dođe visoki gost iz Svjetskog skijaškog saveza (FIS) čiji je zadatak procijeniti ima li na stazi dovoljno snijega. A ako ga nema dovoljno, kakvi su izgledi organizatora da ga, uz pomoć majke prirode, napravi u potrebnim količinama da bi se natjecanje moglo održati.

A u dva takva navrata brdo iznad Zagreba sa svojom mikroklimom taj ispit nije položilo pa su 2014. i 2016. otkazane utrke “Snježne kraljice” zbog pomanjkanja snijega. A kada se takvo što otkaže sedam do deset dana prije održavanja priredbe za koju ste se do tada naradili, onda to doista bude šok. A bome i financijska šteta.

Srećom, u ovoj pandemijski nesretnoj 2020. godini to nije bio slučaj. Štoviše, da je bilo potrebno, utrke su se mogle održati već i početkom prosinca, a ne 3. (ženska) i 6. (muška) siječnja kao što je planirano.

– I dok su pandemija koronavirusa i stroge epidemiološke mjere učinile organizaciju ovosezonskih utrka logistički zahtjevnijom u odnosu na prijašnje godine, vrijeme nas je ovaj put zasad doista poslužilo i olakšalo nam pripremu staze. Crveni spust je u odličnom stanju i hrvatski reprezentativci su proteklih dana na njemu trenirali pripremavši se kako za nadolazeće utrke u Semmeringu tako i za Snježnu kraljicu. Jedino nam je žao da baš ove godine, kad je sve bilo spremno još početkom mjeseca, zbog epidemioloških ograničenja uživati u skijanju na Sljemenu nisu mogli građani – kazao je direktor utrke Vedran Pavlek koji je stazu obišao zajedno s direktorom Svjetskog kupa za tehničke discipline za muškarce Emmanuelom Couderom.

A on je bio zadovoljan s onih 50 do 80 centimetara utabanog i kompaktnog snježnog pokrivača što je, procijenio je, dovoljno da izdrži i eventualnu jaču južinu.