Šušak: 'Baturina nije na svom nivou, ali igrat će protiv Hajduka. Derbi donosi nešto posebno'

Poznati stručnjak, nekada važan član Dinamovih stručnih stožera (Markovićevoga, Ivićevoga...), Ivo Šušak, nije ni u jednom trenutku posumnjao u vjerodostojnost Dinamovoga prezimljavanja u Europi.

Tri prekrasna gola

- Evidentno je od početka utakmice bilo kako je Dinamo bolji od Ballkanija, međutim, nije puno šansi stvarao. Interesantno, na početku drugoga dijela nisu bili tako agresivni kao na početku utakmice, ali što je utakmica dalje odmicala, bilo je evidentno koliko je Dinamo bolji. Drago mi je da smo tako kvalitetno ušli u završnicu utakmice, s tri prekrasna gola; dva izvanredna skoka Perića, prvo za gol, potom šut prije Petkovićevog gola, a ni ta situacija iz koje je Petković zabio nije bila jednostavna. Ovaj rezultat može stvoriti dobar štimung u Dinamu, u momčadi, oko kluba – za veliki derbi u nedjelju gdje ćemo opet na svoj način priželjkivati dobar rezultat za Dinamo – kazao nam je Šušak.

Martin Baturina neočekivano je podbacio u ovoj utakmici, a uz Brunu Petkovića najvažniji je Dinamov igrač?

- U zadnjih mjesec dana Martin nije na razini na kojoj je bio do tada. Ja sam siguran da je poslije pauze koju je imao zbog viroze kod njega bila naglašena želja da se što prije vrati na onaj svoj stari nivo, na kojemu je uz Petkovića doista bio nositelj igre Dinama. Ja u Martina ne sumnjam. Premalo je vremena od te preležane viroze da bi se od tako brzo oporavio, ali vjerujem da će Martin Baturina u utakmici s Hajdukom dobiti ozbiljnu minutažu i da će pokazati svoj raskošni talent, koji je na ozbiljnoj visokoj razini - naglasio je Ivo Šušak.

Koliko na stanje Dinamove momčadi uoči derbija može utjecati ova utakmica s Ballkanijem? Je li Karoglanov Hajduk u prednosti zato što je imao tjedan dana za pripremu za derbi?

Ostavit će traga

- I te kako će utakmica s Ballkanijem ostaviti traga na Dinamu. Bez obzira na dominaciju i evidentnu razliku u klasi, uvijek je tu pristan strah od neke pogreške. Uostalom, jedna izvanredna reakcija vratara Danijela Zagorca bila je bitna da se ne dogodi neko iznenađenje, što bi ozbiljno poljuljalo optimizam u momčadi, neophodan za nedjeljnu utakmicu. Međutim, derbi je nešto na što niti trenutačna forma, niti sastavi u kojima će nastupiti, odnosno eventualni izostanak nekih važnih igrača ne igra presudnu ulogu. Derbi donosi nešto posebno, u ovoj situaciji donosi ono – da trenutačno nadahnuće pojedinca može i te kako biti bitno za konačan ishod. Ja se nadam da će to nadahnuće biti na našoj strani; ja u to vjerujem, i jako to želim, da Dinamo u toj utakmici pokaže da je sigurno ozbiljan aspirant na poziciju ponovnog prvaka Hrvatske – zaključio je Ivo Šušak.

