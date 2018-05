Oni već bruse formu za vatrene: na prvom treningu bila petorica igrača

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, koje počinje za manje od mjesec dana, Hrvatska igra u skupini D s Nigerijom, Argentinom i Islandom.

Pripreme vatrenih počinju 26. svibnja okupljanjem u Zagrebu, a onda sele u Rovinj gdje će trenirati do 2. lipnja. U Liverpoolu će 3. lipnja igrati prijateljsku utakmicu protiv Brazila.

Dalićevi izabranici nakon dvoboja s peterostrukim svjetskim prvakom pripreme nastavljaju u Hrvatskoj. A jedan od naših suparnika u Rusiji već je počeo pripreme.

