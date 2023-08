Suigrači ne prestaju hvaliti Kovačića: 'Jako iskusan i pametan igrač. Lomi protivničke linije'

U utakmici trećega kola engleske Premier lige, Manchester City je u nedjelju došao do treće pobjede u novoj sezoni. Utakmica je bila neizvjesna do samoga kraja kada su 'građani' s Etihada su do pobjede došli pogotkom Rodrija dvije minute prije kraja.

Pri rezultatu 1:1 u 88. minuti braniču Sheffield Uniteda je loptu uzeo Kyle Walker i punim trkom krenuo prema protivničkom kaznenom prostoru. Poslao je loptu ka Philu Fodenu koji ju je pak proslijedio Rodriju koji je s desetak metara zabio odlučujući pogodak za 2:1.

Nakon utakmice komentirao je igru, a osobito jednog od dva Hrvata koji su se ovoga ljeta pridružili momčadi, Matea Kovačića. "Gündogan i De Bruyne su igrali jako visoko, tako da sam ih ja trebao pokrivati, ali s Mateom mogu ići više naprijed. On je jako iskusan i pametan igrač. Lako je igrati s njim, ima tu posebnu vještinu da loptom lomi protivničke linije", rekao je Cityjev junak večeri.

