Stravične scene na stazi: Nakon sudara se zabili u zid, dvojac hitno prebačen u bolnicu

Vozači Formule 2 Nobuharu Matsushita i Nikita Mazepin hitno su prebačeni u bolnicu nakon što su sudjelovali u stravičnom sudaru na Velikoj nagradi Rusije.

Dvojac se zabio u zid samo nekoliko sekundi nakon početka utrke koja je na kraju i odgođena iz sigurnosnih razloga da bi se kasnije nastavila.

The race has been stopped following a first-lap incident involving Nobuharu Matsushita and Nikita Mazepin