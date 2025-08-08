Ništa još nije gotovo, Hrvatsku sad čeka mnogo teži zadatak: 'Želimo pobijediti sve'

Nakon uvjerljive pobjede nad Norveškom (101:68), hrvatska muška košarkaška reprezentacija jučer se iz Bergena vratila u svoju bazu u Opatiji gdje će, u subotu, odigrati i drugu pretkvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo. A u toj prigodi suparnik će biti Danska, bjelodano jača reprezentacija od našeg prvog suparnika, no od Hrvatske nikako ne bi smjela biti jača. Nakon prospavane noći, u amsterdamskoj pauzi između dvaju letova, pitali smo izbornika Tomislava Mijatovića (48) kako je njemu sve to izgledalo?

– Prvu četvrtinu smo odigrali ispod naših ambicija ali i stila igre kakav želimo igrati. Rekao sam igračima "nemojmo se trošiti trenirati na jedan način ako ćete vi igrati ovako mekano". Mi želimo biti čvrsti i igrati s dozom odgovornosti bez obzira tko nam je nasuprot i koji je rezultat. A vi ne možete uvijek birati na način "e sad ćemo krenuti" već morate biti stalno maksimalno angažirani

A njegovi izabranici su to prihvatili tek nakon što su Norvežani poveli 15:6 i nakon što ih je priupitao jesu li pali s Marsa.

– Ponekad utakmica krene tako. Igralo se bez pritiska publike sve nekako u prijateljskom ugođaju pa su i oni, valjda, bili opušteniji. I zato smo, valjda, krenuli igrati prepoznatljivo tek u drugoj četvrtini, rekao bih u drugoj polovici iste. Mi moramo stvari u hodu popravljati i dizati se stubu po stubu do razine na kojoj želimo igrati ma kakog god nam se suparnik zvao.

Što je to u čemu njegovi izabranici na parketu mogu biti bolji?

– Moramo i možemo biti agresivni na lopti i taj pritisak s cijelog terena prenijeti na bolju komunikaciju na pola terena. U nekim situacijama pozicijske obrane odnosno kasnog preuzimanja dolazi do pada kocentracije i nedostatka komunikacije. No, to je nešto ćemo doraditi.

Na Fibinoj rang-listi Norveška je tek 77. reprezentacija svijeta pa tih "plus 33" protiv nje i nije za posebno slaviti.

– Mi se ne opterećujemo renkinzima već pobjedama i poboljšavanjem naših izvedbi. Dečki su od prvog dana shvatili da ja insistiram na tome da svakog suparnika moramo promatrati kao da je najvažniji i jedino tim pristupom ćemo sebe pripremati za velike utakmice koje ćemo, ako Bog dan, jednog dana igrati. Primjerice, pohvalno je to kako se mali Ružić bacio za loptom na "plus 30" ili kako je razigravač Kalajžić otišao na skok u napadu da bi proigrao Badžima na trici.

A taj Šibenčanin solidno je odradio svoju šutersku dionicu (15 koševa) baš kao i Smith svoju defenzivnu ulogu. Dakako, prednjačili su Hezonja (košgeterski) i kapetan Šarić (dodavački).

– Šarić je po mom skromnom sudu najtalentiraniji dodavač među visokim igračima u Europi i mene silno raduju njegov momčadski duh i želja za momčadskom igrom. Pravi je kapetan.

U sve tri dosadašnje utakmice, a to se od njega i očekuje, Hezonja je bio naš najbolji strijelac pa je tako Norvežanima utrpao 27 koševa a mogao je i više da je bilo potrebe.

– Mi želimo da njegova individualna kvaliteta bude temelj izgradnje momčadske igre. On je jedan od najboljih skorera Eurolige i uz njega ostali igraju lakše.

Nadamo se da će tako biti i u subotu protiv Danske (20.30, Dvorana Marino Cvetković) jer možda ni tada neće biti Matkovića koji je ovu utakmicu presjedio na klupi.

– Situacija s njegovim gležnjem ide na bolje. On svoje dodatne treninge radi sa strane, naša medicinska služba s njim se bavi 24 sata dnevno, i nadamo se da će biti spreman za Dansku.

Ako Karlo ipak ne bude spreman to će opet značiti neke dodatne minute za 18-godišnjeg Michaela Ružića koji je zaradio tri šava na bradi.

– Čvrst je on dečko i on će biti spreman. To je izniman mladi igrač sjajna karaktera i pristupa treningu pred kojim je lijepa budućnost. On je sada u fazi žestokog rada i dokazivanja i nadam se da će ova reprezentacija jednog dana uživati u blagodatima njegova talenta.

S obzirom na to da na jesen neće biti ni Matkovića niti Šarića, jer igrat će za svoje NBA klubove, ima li izbornik jamstva od igrača kojih sada nema tu da će se odazvati (Žižić, Šamanić, Božić...)?

– Znate me dovoljno dugo pa znate da ja razmišljam samo o sljedećoj prepreci a kada apsolviramo ovu razinu kvalifikacijskih utakmica onda ćemo se posvetiti sljedećim koracima. Bez brige, imat ćemo mi i tada igračkih rješenja.

Po svemu sudeći, Danska će biti tvrđi orah od Norveške? Po njihovu međusobnom ogledu, upravo bi se to moglo zaključiti a i razlika u rankingu nešto govori (Danska 44., Norveška 77.).

– Mi smo svjesni obveze i ozbiljnosti zadatka i za njega moramo biti maksimalno psihofizički i taktički spremni. Mjerilo nisu rankinzi i statistike nego ono što pružaš na terenu i zato svakoga moramo shvatiti ozbiljno. Mi moramo naučiti igrati u ulozi favorita ali i onoj autsajdera. I zato želim da u subotu protiv Danske budemo ekstra motivirani da učinom naše navijače sretnima.

S pobjedom nad Danskom, Hrvatska bi potvrdila prolaz u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo premda je to već i sada prilično izvjesno.

– Naša je namjera pobijediti svakog sljedećeg suparnika, biti prvi u svakoj skupini.

A budemo li prvi čeka nas skupina sa svjetskim prvakom Njemačkom, Izraelom i Ciprom koja se potom spaja sa skupinom u kojoj su Letonija i Poljska ali i, vrlo vjerojatno, Srbija i Turska. A sve to je najbolja slika onoga koliko smo mi zapravo daleko od mundijala i koliko dug "izron" čeka Mijatovića i njemu lojalne igrače.