Što se događalo na Olimpijskim igrama u utorak?

1) Marin Čilić i Ivan Dodig pridružili su se Mektiću i Paviću kao četvrtfinalisti olimpijskog turnira muških parova, nakon što su u utorak u dvoboju 2. kola svladali Amerikance Rajeeva Rama i Francesa Tiafoea sa 6-3, 7-5 za 91 minutu igre. Time su Čilić i Dodig ponovili svoj najbolji olimpijski rezultat ostvaren u Londonu 2012. kad su u četvrtfinalu poraženi od Španjolaca Davida Ferrera i Feliciana Lopeza. U Tokiju ih za plasman u polufinale u srijedu čekaju Britanci Andy Murray i Joe Salisbury koji su sa 6-2, 7-6 (2) u drugom kolu nadigrali NIjemce Kevina Krawietza i Tima Puetza.

2) Nakon što je iz olimpijskog teniskog turnira izbacila Francuskinju Caroline Garciju i treću tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabalenku, bez plasmana u četvrtfinale ostala je Osječanka Donna Vekić koju je u dvoboju 3. kola pobijedila Kazahstanka Jelena Ribakina sa 7-6 (3), 6-4 za 101 minutu igre. Vekić je vodila 5-4 i imala servis za osvajanje prvog seta, a u drugom setu je propustila ranu prednost od 2-0. Nakon dvoboja se Osječanka požalila na bol u ramenu.

3) Hrvatski tekvondaš 21-godišnji Ivan Šapina poražen je u četvrtfinalnom dvoboju kategorije preko 80 kilograma. Član TK "Marjan" poražen je od Kineza Hongyi Suna s 8-6, iako je 16 sekundi prije kraja vodio s 5-2. Kinez je u dramatičnoj završnici došao do šest poena i prošao u polufinale. U svom debiju na olimpijskim igrama Šapina je u osmini finala pobijedio Meksikanca Carlosa Sansoresa sa 6-4.

Nažalost, kako je Kinez Sun poražen u polufinalu, tako je Šapina ostao bez mogućnosti da se, poput klupskog kolege Tonija Kanaeta dan prije, kroz repesaž probije do borbe za bronačno odličje.

4) Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u 2. kolu skupine B olimpijskog turnira u Tokiju pretrpjela je neugodan 8-11 (3-3, 0-2, 3-2, 2-4) poraz od Australije. Jedini na prihvatljivoj razini u reprezentaciji Hrvatske bili su Maro Joković s tri gola, Loren Fatović s dva pogotka i Marko Bijač s 11 obrana. U sastavu Australije tri gola postigao je Richard Campbell, a dva Blake Edwards.

Nakon dva odigrana susreta i Hrvatska i Australija imaju po pobjedu i poraz. Isti učinak u ovoj skupini imaju i Crna Gora te Srbija. Na vrhu je Španjolska s dvije pobjede, a na dnu Kazahstan s dva poraza. Hrvatska će u 3. kolu u četvrtak igrati protiv Crne Gore.

5) Hrvatski jedriličari Mihovil i Šime Fantela započeli su Olimpijske igre s četvrtim mjestom u prvom plovu klase 49er, dok je i Tonči Stipanović bio vrlo dobar četvrti u šestom plovu Lasera. Naši aduti u klasi 49er braća Fantela odlično su odradili premijerni plov na četvrtoj poziciji, dok su današnje još dvije previđene utrke otkazane zbog slabog vjetra. Svjetski prvaci iz 2018. godine su startali kao petnaesti, ali su do kraja utrke nadoknađivali zaostatak i ušli u cilj kao četvrti iza irske, britanske i njemačke posade.

6) Tonči Stipanović je sa 22. i 13. ulazom u cilj u dvije prve današnje regate pokvario plasman, pao s drugog na deseto mjesto poretka, no šesti plov je odvozio odlično i četvrtim ulazom došao na ukupno sedmo mjesto, pa još ima šanse za plov za medalje u koji ulazi samo deset najboljih laseraša. Vlasnik srebrnog odličja iz Rija zauzima sedmo mjesto s 41 negativnim bodom.

7) Elena Vorobjeva pala je sa šestog na deseto mjesto nakon šest od ukupno deset plovova Laser Radiala jer je u utorak imala 16. i 15. mjesto. Ruskinja s hrvatskim državljanstvom je na granici ulaska u plov za odličja, ima 57 negativnih bodova, a vodi Dankinja Anne Marie Rindom s 22 boda.

8) Hrvatski plivač Nikola Miljenić u svom je prvom nastupu na Olimpijskim igrama ostvario osobni rekord na 100 metara slobodno s rezultatom 49.25 sekundi, no to mu nije bilo dovoljno za plasman u polufinale. Miljenić je popravio svoj dosadašnji najbolji rezultat u ovoj disciplini za čak 44 stotinke, ali je u snažnoj konkurenciji u Tokiju to bilo dovoljno za 28. mjesto, dok je plasman u polufinale izborilo najboljih 16. Polufinale je Miljeniću izmaklo za 81 stotinku koliko je brži bio 16. Britanac Jacob Whittle.

9) Snježana Pejčić i Petar Gorša osvojili su 17. mjesto u kvalifikacijama natjecanja mješovitih parova u gađanju zračnom puškom (10 m) i ostali bez borbe za odličja. U kvalifikacijama je nastupilo 29 parova, a za ulazak u drugu kvalifikacijsku fazu trebalo je biti među osam najboljih. Pejčić (309,6) i Gorša (314,6) su ostvarili rezultat od 624,2 kruga i od osmog mjesta su bili udaljeni 3,7 krugova.

