Donna Vekić ostala bez četvrtfinala, Rybakina je bila prejaka

Nakon što je iz turnira u tri seta izbacila Francuskinju Garciju i treću tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabalenku, Osječanka Donna Vekić ostala je bez plasmana u četvrtfinale teniskog olimpijskog turnira u Tokiju, gdje ju je u 3. kolu pobijedila Kazahstanka Elena Rybakina sa 7-6 (3), 6-4 nakon 101 minute borbe.

Rybakina će u četvrtfinalu igrati protiv Španjolke Garbine Muguruze, a za Vekić je završen debitantski nastup na olimpijskim igrama.

Dojam koji je 25-godišnja Osječanka ostavila je vrlo dobar, a detalji su presudili u dvoboju protiv 20. tenisačice svijeta 22-godišnje Ruskinje koja igra pod kazahstanskom zastavom.

Rybakina je prva došla do prednosti i povela sa 4-2 u prvom setu, ali je Vekić odmah odgovorila nizom od tri osvojena gema uz dva 'breaka', čime se dovela do servisa za prvi set. Nažalost, Ribakina je došla do prilike za 'break' koju je i iskoristila za izjednačenje na 5-5. U 'tie-breaku' je kazahstanska reprezentativka povela 4-0 i tu prednost održala do konačnih 7-3.

Na početku drugog seta Vekić je spasila tri 'breka-lopte' i oduzela servis suparnici za vodstvo 2-0, ali se Rybakina odmah vratila i s dva uzastopna gema izjednačila na 2-2. U devetom gemu je Rybakina došla do novog 'breaka' i bez izgubljenog poena u sljedećem gemu potvrdila prolaz u četvrtfinale.

