MUDRI POTEZ

Štimac 'spašava' miljenika Dinamovih navijača kojeg Kovačević zanemaruje

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v Celta Vigo
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/5
VL
Autor
Karlo Koret
08.11.2025.
u 11:46

Veznjak je ukupno skupio 32 minute nogometa u HNL-u ove sezone raspoređene u tri utakmice

Robert Mudražija pridružio se Dinamu ovog ljeta nakon što je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača SuperSport HNL-a u dresu Lokomotive. S 14 postignutih golova bio je treći strijelac prvenstva iza Marka Livaje i Sandra Kulenovića te se očekivalo da će biti veliko pojačanje za modre. On još nije pokazao zašto je doveden, ali jednostavno zato jer nije imao kada.

Odmah po dolasku pao je u nemilost trenera Marija Kovačevića koji je stalno ponavljao kako će Mudražija dočekati svoju priliku, no on mu ju uporno ne daje. Moglo se to razumjeti na početku sezone kada su rezultati bili dobri, ali s obzirom na igru i rezultate posljednjih nekoliko utakmica, dojam je kako sada vrijeme da se Mudražiji da šansa da pokaže što zna.

Veznjak je ukupno skupio 32 minute nogometa u HNL-u ove sezone raspoređene u tri utakmice. 15 minuta dobio je protiv Rijeke u trećem kolu i Slaven Belupa u osmom, a dvije protiv Osijeka u prvom kolu prvenstva. Punu utakmicu odigrao je protiv Dinama iz Predavca u Kupu, ali jasno je kako Mudražija jednostavno nije imao vremena pokazati što zna, a upitno je i hoće li uopće.

Mogao bi zato ekspresno potražiti promjenu sredine, a Tportal donosi inofrmaciju kako Igor Štimac, hrvatski trener na klupi mostarskog Zrinjskog, želi dovesti Mudražiju na posudbu u zimskom prijelaznom roku. 

Ključne riječi
Dinamo Zrinjski Igor Štimac Robert Mudražija

