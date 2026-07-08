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PREDSTAVA NA POLUVREMENU

Pogledajte koje svjetske zvijezde će nastupati u finalu svjetskog prvenstva u New Yorku

FILE PHOTO: Madonna performs during a surprise concert in New York City
BRENDAN MCDERMID/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.07.2026.
u 22:49

Osim spomenutih, tijekom poluvremena nastupit će i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel, bend Coldplay i zbor iz osnovne škole u New Yorku, objavio je fond Global Citizen Education

Finale Svjetskog prvenstva ove će godine prvi put biti popraćeno predstavom na poluvremenu, a Shakiru, Madonnu i južnokorejsku grupu BTS, sada je svoj nastup potvrdio i kanadska pop zvijezda Justin Bieber.

"Svjetsko prvenstvo povezuje svijet na način na koji ništa drugo ne može. Zahvalan sam što sam dio ovog događaja, a još sam zadovoljniji što pomaže u proširenju pristupa obrazovanju za djecu diljem svijeta“, komentirao je Bieber svoje sudjelovanje.

Osim spomenutih, tijekom poluvremena nastupit će i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel, bend Coldplay i zbor iz osnovne škole u New Yorku, objavio je fond Global Citizen Education.

Global Citizen Education je zajedno s FIFA-om zaslužan za predstavu na poluvremenu, a prikupljena sredstva bit će donirana obrazovanju djece diljem svijeta. Događaj će voditi Chris Martin iz Coldplaya, koji će također uključiti poznate likove iz Muppet Showa i Ulice Sezam.

Finale će se održati 19.srpnja  na stadionu MetLife u East Rutherfordu u New Yorku. Poluvrijeme će podsjećati na godišnji Super Bowl, finale NFL-a u američkom nogometu, a predsjednik FIFA-e Gianni Infantino već je rekao da će predstava biti "svakako najveća pozornica ikad, s nekoliko milijardi gledatelja".
Ključne riječi
Justin Bieber Madonna SP 2026.

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