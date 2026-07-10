Djevojka (17) poginula, pregazio je kamionu u slavlju francuske pobjede nad Marokom

Jedna je osoba poginula u noći s četvrtka na petak na sjeveru Francuske nakon pada s kamiona tijekom slavlja pobjede francuske reprezentacije nad Marokom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Kako navode mediji, poginula je sedmnaestogodišnja djevojka koja je pala s kamiona na koji se popela kako bi proslavila pobjedu Francuske nad Marokom rezultatom 2-0.

Nalazila se na stražnjem dijelu kamiona – koji nije vukao prikolicu – kada je "pala, a vozilo je prešlo preko nje", dodali su vatrogasci, napomenuvši da je preminula na mjestu nesreće.

Francuski navijači su pobjedu svoje reprezentacije i plasman u polufinale proslavili i u središtu Londona gdje su se sukobili s britanskom policijom pri čemu je jedan policajac ozlijeđen, objavili su službeni izvori. Policija je izjavila da su se incidenti dogodili na glavnoj prometnici sjeveroistočno od Hyde Parka.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju okupljenu gomilu na ulici, a neke osobe bacaju razne predmete na policajce.

"Jedan policajac je ozlijeđen, a četiri osobe su uhićene nakon nereda na Edgware Roadu", objavila je londonska policija.

Glasnogovornik Metropolitanske policije dodao je da su policajci isprva intervenirali jer se skupina ljudi okupila na cesti i blokirala promet.

"Situacija je zatim eskalirala kada su pojedinci počeli bacati boce i koristiti vatromet, što je dovelo do raspoređivanja pojačanja", dodao je glasnogovornik.

Videosnimke prikazuju policajce u punoj opremi za razbijanje demonstracija kako se suočavaju s gomilom.