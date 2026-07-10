Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PALA S NJEGA

Djevojka (17) poginula, pregazio je kamionu u slavlju francuske pobjede nad Marokom

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Fans gather in Paris
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
10.07.2026.
u 12:00

Nalazila se na stražnjem dijelu kamiona – koji nije vukao prikolicu – kada je "pala, a vozilo je prešlo preko nje", dodali su vatrogasci, napomenuvši da je preminula na mjestu nesreće.

Jedna je osoba poginula u noći s četvrtka na petak na sjeveru Francuske nakon pada s kamiona tijekom slavlja pobjede francuske reprezentacije nad Marokom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Kako navode mediji, poginula je sedmnaestogodišnja djevojka koja je pala s kamiona na koji se popela kako bi proslavila pobjedu Francuske nad Marokom rezultatom 2-0.

Nalazila se na stražnjem dijelu kamiona – koji nije vukao prikolicu – kada je "pala, a vozilo je prešlo preko nje", dodali su vatrogasci, napomenuvši da je preminula na mjestu nesreće.

Francuski navijači su pobjedu svoje reprezentacije i plasman u polufinale proslavili i u središtu Londona gdje su se sukobili s britanskom policijom pri čemu je jedan policajac ozlijeđen, objavili su službeni izvori. Policija je izjavila da su se incidenti dogodili na glavnoj prometnici sjeveroistočno od Hyde Parka.

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju okupljenu gomilu na ulici, a neke osobe bacaju razne predmete na policajce.

"Jedan policajac je ozlijeđen, a četiri osobe su uhićene nakon nereda na Edgware Roadu", objavila je londonska policija.

Glasnogovornik Metropolitanske policije dodao je da su policajci isprva intervenirali jer se skupina ljudi okupila na cesti i blokirala promet.

"Situacija je zatim eskalirala kada su pojedinci počeli bacati boce i koristiti vatromet, što je dovelo do raspoređivanja pojačanja", dodao je glasnogovornik.

Videosnimke prikazuju policajce u punoj opremi za razbijanje demonstracija kako se suočavaju s gomilom.
Ključne riječi
SP 2026. Navijači Francuska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Video sadržaj
14
POSEBNA FILOZOFIJA

Kako su Norvežani napravili senzaciju? U Hrvatskoj je nezamislivo ovo što rade s djecom

Djeca do devete godine igraju isključivo lokalne utakmice, bez vođenja rezultata, poretka i dodjele trofeja. Regionalna natjecanja počinju tek s 11 godina, i to također bez rangiranja, dok se ozbiljniji natjecateljski sustav uvodi tek od 13. godine. To je za druge zemlje, pa i za Hrvatsku nezamislivo, budući da se u većini država djeca od malih nogu natječu s vršnjacima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!