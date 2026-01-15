Arsenal napokon izgleda spremno za velike stvari, a njihova zvijezda poručuje: 'Umoran sam od toga'

Nakon 21 kola engleske Premier lige, Arsenal je na vodećem mjestu s 49 bodova, šest više od drugoplasiranog Manchester Cityja. Topnici imaju uvjerljivo najbolju obranu lige sa samo 14 primljenih golova te drugi najbolji napad s 40 zabijenih, samo City ima pet više. Nakon dugo vremena, Topnici izgledaju zrelo za velike stvari pa možda i osvajanje naslova prvaka Engleske, prvi još od nepobjedive sezone 2003./04.

Nakon kratkog pada nakon odlaska Arsenea Wengera, ponovno su već godinama među najboljim momčadima u Engleskoj, pomalo nevjerojatno zato zvuči činjenica da su bez trofeja već gotovo sedam godina. Mikel Arteta osvojio je FA kup u svojoj debitantskoj sezoni 2019., a od tada je učinio Arsenal jednim od pretendenata na domaće trofeje u Engleskoj, ali oni su izostajali iz sezone u sezone, a sve to vrijeme Arteta je uvjeravao navijače kako moraju 'vjerovati procesu'. Proces bi napokon mogao dati konkretne rezultate, a na tom tragu govorio je i jedan od najboljih stopera svijeta, William Saliba.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Želimo osvojiti sve. Već sam umoran od toga da sezone završavamo bez ičega u džepu. Liga kup, FA kup, Liga prvaka, Premier liga. Sveto želimo osvojiti - rekao je Saliba i tako istaknuo frustraciju koja zasigurno raste među igračima budući da su godinama u vrhu, a nemaju što za pokazati:

- Naravno da to nije lako. Lako je za reći, ali mi želimo na terenu pokazati da smo željni trofeja. Dat ćemo sve od sebe da ove sezone osvojimo sve - zaključio je Saliba.

Zasigurno i igrači su već umorni budući da su u posljednje tri premierligaške sezone završavali na drugom mjestu, tako blizu, a tako daleko. Ove sezone, sreća (za osvajanje trofeja ipak treba i malo sreće) bi se napokon mogla osmjehnuti Artetinoj družini.