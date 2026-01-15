Što će sada? Na Maksimiru su ga platili kao suho zlato, a sad je pred zidom...

Talijanski prvoligaš Cagliari i hrvatski veznjak Marko Rog postigli su dogovor o sporazumnom raskidu ugovora. Iako je Rogova suradnja s klubom trebala trajati do kraja lipnja ove godine, obje strane su odlučile da je prijevremeni rastanak najbolje rješenje. U kratkom priopćenju, klub mu je zahvalio na doprinosu i poželio sreću u "novim profesionalnim izazovima", no ti izazovi trenutačno su obavijeni velom neizvjesnosti. Za igrača koji je nekoć bio predodređen za blistavu karijeru, ovo je težak udarac i jasan pokazatelj da se nalazi na prekretnici koja će definirati ostatak njegove nogometne priče.

A priča je započela obećavajuće, gotovo filmski. Nakon što je kao mladić ponikao u Varaždinu i potom jednu sezonu oduševljavao u dresu RNK Splita, za njega se zagrijao Dinamo. U ljeto 2015. godine, Plavi su Splitu platili tada nevjerojatnih pet milijuna eura, što je u to vrijeme bio apsolutni rekord za transfer jednog igrača unutar Hrvatske nogometne lige. Dinamo je u Roga uložio kao u suho zlato, a on je na Maksimiru igrama i dokazao da se radi o vanserijskom talentu. Njegova energija, trka i tehnika ubrzo su ga lansirale na veliku europsku scenu.

Nakon samo jedne sezone u Zagrebu, uslijedio je transfer u talijanski Napoli, a kasnije je igrao i na posudbi u španjolskoj Sevilli. Konačna postaja trebao je biti Cagliari, koji ga je prvo doveo na posudbu 2019., a zatim i trajno otkupio njegov ugovor godinu dana kasnije. Činilo se da je Sardinija idealno mjesto za povratak u staru formu, no umjesto toga, postala je poprište njegove najveće borbe. Upravo ondje započela je njegova kalvarija s ozljedama. Niz teških ozljeda ligamenata, posebno 2021. i 2023. godine, brutalno je prekidao svaki njegov pokušaj da uhvati kontinuitet i pokaže zašto su ga nekoć smatrali jednim od najpotentnijih veznjaka svoje generacije.

Pokušaj oživljavanja karijere uslijedio je povratkom na posudbu u Dinamo tijekom prošle sezone, no ni taj potez nije donio željeni preokret. Nakon povratka u Cagliari bilo je jasno da klub na njega više ne računa. U prvom dijelu tekuće sezone odigrao je tek jednu utakmicu, i to u talijanskom kupu, što je bio jasan signal da su mu dani u klubu odbrojani. Prema neslužbenim informacijama, Rog se nadao inozemnim ponudama, no one su zasad izostale. Sve se glasnije spominje mogućnost povratka u Hrvatsku, a kao najizglednija opcija nameće se njegov matični klub Varaždin.