OI GLUHIH

Štefanec osma u kugli, nova pobjeda rukometaša

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 10:55

U atletici je Laura Štefanec u finalu bacanja kugle zauzela osmo mjesto. Njezina izvedba bila je stabilna i u skladu s planom za ovotjedni program u kojem je glavni naglasak na bacanju koplja.

Hrvatska delegacija nastavila je s nastupima na Olimpijskim igrmaa gluhih u Tokiju uz nove finalne plasmane u atletici i streljaštvu te uvjerljivu pobjedu rukometne reprezentacije koja je potvrdila prvo mjesto u skupini. 

"Nismo imali toliko fokusa na kugli, jučer smo se borili s teškim nogama i 'jet lagom'. Danas je to bilo znatno bolje i Laura je napravila ono što smo i očekivali - bacila je preko 12 metara. Sada je fokus na koplju i nadamo se da ćemo tamo ostvariti sve što smo zacrtali", rekao je trener Andrej Hajnšek.

Viktor Barešić je u bacanju diska zauzeo sedmo mjesto u svojoj skupini te se nije plasirao u finale.

U streljačkom dijelu natjecanja Hrvatska je imala još jedan finalni nastup. U disciplini 10 m zračni pištolj - mix team nastupili su Lana Skeledžija i Boris Gramnjak zauzevši šesto mjesto. Sljedeći hrvatski streljački nastupi slijede u disciplini 25 m pištolj, u kojoj će ponovno nastupiti trio Gramnjak - Skeledžija - Pervan.

Najuvjerljiviji hrvatski nastup ponovno je stigao od rukometne reprezentacije gluhih, koja je pobjedom 32-16 nad Srbijom zaključila grupnu fazu s tri pobjede u tri utakmice te kao prvoplasirana ekipa ušla u četvrtfinale. Učinkoviti napad su predvodili Tomislav Bošnjak i Andrej Juričević s po pet pogodaka, dok je Patrik Radić postigao četiri. 

"Iza nas je utakmica protiv Srbije. Iako smo pobijedili s velikom razlikom, utakmica nije bila lagana. Ispunili smo sve trenerove zamisli i na kraju zasluženo slavili. Sada čekamo da vidimo s kim igramo u četvrtfinalu, hoće li to biti Japan ili Brazil", rekao je Andrej Juričević.
Laura Štefanec

