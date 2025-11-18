Nogometaši Iraka korak bliže nastupu na Svjetskom prvenstvu

Nogometaši Iraka napravili su korak bliže nastupu na Svjetskom prvenstvu iduće godine nakon što su u posljednjem krugu azijskih kvalifikacija svladali Ujedinjene Arapske Emirate.

Nakon 1-1 u prvom susretu, u kojem su domaćini bili UAE, u uzvratu je Irak na domaćem terenu slavio s 2-1. I to pogotkom u 107. minuti iz jedanaesterca.

Ujedinjeni Arapski Emirati su poveli u uzvratu golom Caia Lucasa u 52. minuti. Domaćin je izjednačio u 66. nakon što je Meme Ali pogodio poslije dobrog trzaja glavom. Sve do sudačke nadoknade bilo je 1-1, a onda je dosuđen jedanaesterac za domaćina. Miran i precizan bio je Al Ammari za urnebesno slavlje navijača na stadionu u Basri.

Interkontinentalne kvalifikacije, koje će se u ožujku održati u Meksiku, prije Iraka su osigurali DR Kongo, Nova Kaledonija i Bolivija. Turnir će popuniti još dvije reprezentacije iz CONCACAF zone, a od tih šest momčadi dvije će izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Azijske kvalifikacije za SP, uzvratna utakmica:

Irak - Ujedinjeni Arapski Emirati 2-1 (Meme Ali 66, Al Ammari 90.+17-11m / Caio Lucas 52), prva utakmica 1-1