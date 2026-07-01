Marko Šapit krivo predstavio komentatora koji je odmah reagirao

Puno je bilo priča o haljini Valentine Miletić i komplimenata koje joj je udijelio Tomislav Ivković u emisiji Americana dan ranije , i sinoć je bilo zanimljivo u tom studiju. Uz Marka Šapita kao voditelje, gosti komentarori bili su su Tomislav Ivković, Darko Jozizović i Mario Tokić. Svi dečki su dobili kompolimente Valentine Miletića za svoj odabir odjeće uz upit zašto im je trrebalo 20 dana da se tako dobro odjenu. I onda je Marko šait jrenuo predsavljati stručne komentatore, pogodio je s Tomislavom Ivkovićem i Marijom Tokić, ali je napravio i veliku grešku, Darka Jozinovića predstavio je kao Darka Rendulića.

Jozinović je ofmah podignuo prsta i tražio repliku.

- Marko oprosti, Darko Jozinović - kazao je.

. Pa šta sam rekao? - pitao je Šapit.

- Bože dragi - a to su lijevi bekovi - smijao se i sam Šapit, kao i svi u studiju na tu grešku. S tim da ni Rendulić nije Darko, nego je Krunoslav.