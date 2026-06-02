pokrenula lavinu horor priča drugih podstanara

Podstanarka u Zagrebu otkrila što ju je stanodavac pitao pa šokirala mnoge: 'Dođe mi da se iselim od neugode'

Zagreb: Koncert Zagrebačkih solista na platou Mamutice
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Ana Hajduk
02.06.2026.
u 10:30

Jedna 27-godišnjakinja podijelila je na Redditu neugodnu situaciju sa svojim najmodavcem, što je potaknulo lavinu komentara i otkrilo s kakvim se sve problemima suočavaju podstanari u Hrvatskoj. Ispostavilo se da je njezin slučaj samo vrh sante leda.

Mlada žena koja već dvije godine živi u unajmljenom stanu u Zagrebu ostala je šokirana nakon poziva svog najmodavca. Iako s njim, kako kaže, ima dobar odnos jer on ne živi u Zagrebu i rijetko komuniciraju, njegov posljednji zahtjev prešao je sve granice. Nazvao ju je i upitao može li prespavati na njezinom kauču jer dolazi u grad i nema gdje odsjesti.

"Znači meni je ovo suludo do razine da mi dođe da se iselim koliko mi je neugodno. Rekla sam da ne, da imam goste, iako nisam realno ni trebala smišljati izlike", napisala je u objavi, dodajući kako joj je situacija posebno neugodna jer je riječ o muškarcu od pedesetak godina. Njezin upit o tome jesu li i drugi imali slična iskustva pokrenuo je žustru raspravu s više od stotinu komentara, od kojih su mnogi otkrili još bizarnije priče.

Što si sve stanodavci daju za pravo?
by u/Solid-Guidance-3824 in askCroatians

Objava je brzo prikupila stotine glasova podrške, a korisnici su počeli dijeliti vlastita nevjerojatna iskustva. Jedan od komentara s najviše reakcija došao je od čovjeka koji je kupio stan, ali je bivšeg vlasnika pustio da ostane još mjesec dana. Godinu dana kasnije, bivši vlasnik ga je nazvao i pitao može li "malo doći u stan" na mjesec-dva dok je u državi, tvrdeći da je "to ipak njegov stan". Povrh svega, susjedima je pričao da mu je stan samo iznajmio.

Druga priča koja je šokirala mnoge jest ona bivšeg studenta. Njegov najmodavac ga je zamolio da napusti stan na nekoliko sati kako bi se on "odmorio između sastanaka", ponudivši mu za to manji iznos. Studentu je sve bilo sumnjivo pa je ostavio upaljeno snimanje zvuka na laptopu i otkrio da je najmodavac doveo ljubavnicu u stan. Sutradan ga je nazvao i suptilnom ucjenom izvukao iznos cijele mjesečne stanarine. Korisnici su također dijelili priče o najmodavcima koji ulaze u stanove bez najave dok su podstanari na putu, koriste unajmljeni prostor kao vlastito skladište za stari namještaj ili čak vrše inspekcije čistoće.

Rasprava je neizbježno dovela i do pitanja zakonskih prava. Prema Zakonu o najmu stanova, jednom kada je ugovor sklopljen, najmoprimac ima pravo na mirno uživanje u posjedu. Stan postaje dom podstanara, a najmodavac nema pravo ulaziti u njega kad god poželi, osim u iznimnim situacijama poput hitnih popravaka i to uz prethodnu najavu. Tražiti od podstanarke da spava na kauču ne samo da je neprimjereno, već i zadire u osnovna prava stanara na privatnost.

Korisnici su autorici objave savjetovali da bude odlučna i da ne popušta pod pritiskom, a mnogi su predložili i promjenu brave, što je zakonski dopušteno. Iako je najmodavac u njezinoj priči prihvatio odbijanje bez drame, cijela situacija služi kao podsjetnik na važnost postavljanja jasnih granica u poslovnom odnosu kakav najam stana jest. Čini se da mnogi vlasnici nekretnina zaboravljaju da, onog trenutka kada prime stanarinu, stan koji iznajmljuju privremeno prestaje biti njihov prostor, a postaje nečiji dom.
Ključne riječi
Zagreb stanodavac podstanarka stan reddit

