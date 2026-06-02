UŽIVO Vjesnik nestaje pred kamerama: Pogledajte rušenje, ministar otkriva detalje

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas će obići gradilište Vjesnika, nakon čega će dati izjavu na temu stanja uklanjanja nebodera uništenog u požaru iz studenog prošle godine. Ministar će ujedno ukratko predstaviti i Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja će se uputiti u postupak javnog savjetovanja u narednim danima.

Ministar je, podsjetimo, ranije najavio da bi se neboder trebao srušiti do 5. srpnja. Na gradilištu se mogu vidjeti dijelovi aluminijske fasade koji su ranije uklonjeni, a prisutni su i radni strojevi koji neboder uklanjaju "metodom grickanja". Radi se o bageru s mehaničkom rukom koja je duga 52 metra, a njen je glavni zadatak "grickanje" nebodera malo po malo. Svaki kat ruši se, inače, dva dana.