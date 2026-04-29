Srnin Šahtar na tankoj niti: 'O njemu ovisimo, mogli bismo izgubiti 30 milijuna eura'

Šahtar Donjeck, klub u kojem je Darijo Srna sportski direktor, izgubit će 30 milijuna eura bonusa ako Mihailo Mudryk ponovno ne zaigra za Chelsea. Izjava je to glavnog izvršnog direktora kluba Sergeja Palkina.

Mudryk nije nastupao za Chelsea od studenog 2024., kada ga je Nogometni savez (FA) privremeno suspendirao zbog pozitivnog testa na zabranjenu tvar. FA je potom u lipnju 2025. optužio Mudryka za kršenje propisa o dopingu. Mudryk, koji je odlučno i više puta porekao optužbe protiv sebe, još uvijek čeka rezultate testa iz 'B' uzorka. Suočava se sa zabranom igranja do četiri godine prema važećim propisima FA-a, ako bude proglašen krivim.

Podsjetimo, Chelsea je u siječnju 2023. doveo Mudryka iz Šahtara za naknadu do 89 milijuna funti, uključujući bonuse. Dvadesetpetogodišnjak je potpisao ugovor na osam i pol godina. Krilni igrač nastavlja trenirati, a nedavno je koristio umjetno igralište u Uxbridge FC-u, klubu koji nije u ligi na četvrtoj razini.

Palkin vjeruje da će istraga protiv Mudryka uskoro biti završena i očekuje da će se ukrajinski reprezentativac s 28 nastupa vratiti igranju nogometa. Govoreći uoči prve utakmice polufinala Konferencijske lige Šahtara protiv Crystal Palacea, Palkin je rekao:

- U njegovom ugovoru imamo 30 milijuna eura bonusa. Ako ne igra ili Chelsea ne postiže rezultate, gubimo 30 milijuna eura. To je veliki financijski udarac za nas. Svi vjeruju da će ova priča završiti što je prije moguće pozitivnim rezultatom i da će se Mudryk vratiti igri. Inače ćemo biti u poziciji da izgubimo 30 milijuna eura. Poznajem Mudryka kao igrača i osobu. Vjerujem da će se vratiti i ponovno početi igrati. Svi čekaju odluku suda, a mi nemamo nikakve informacije o tome kada će se to dogoditi i kada će biti donesena konačna odluka...