Dalić sve pogodio, konačno napadačka Hrvatska: Naši ste heroji zauvijek

Ponos, to je ono što moramo osjećati kad imamo ovakvu reprezentaciju, naši dečki su stigli do novog odličja, pobjedom nad Marokom osvojili su brončanu medalju i tako svijetu dokazali da ona prošla, srebrna iz Rusije nije bila slučajna, da je Hrvatska konstanta u nogometnom svijetu. Doista bi zbog tih igrača, zbog cijele naše reprezentacije, izbornika i cijele delegacije kockastih u Kataru bili šteta da se danas vraćaju bez odličja oko vrata. No, bronca je tu, nakon 2:1 protiv Maroka sretni ćemo ih dočekati danas poslijepodne.

Izbornik fantastično pripremljen

Koliko smo se mi veselili gledajući našu zadnju utakmicu i slavlje u Kataru, veselio se i nekadašnji reprezentativac, a danas trener Igor Pamić.

Dojam utakmice?

- Dominacija, to je prva riječ koja mi pada na pamet nakon ove utakmice. Naši su igrači u svakom trenutku točno znali što žele, u svakom djeliću utakmice radili su ono što su htjeli. Najvažnije je bilo što smo uvijek bili na lopti, punili smo suparnički šesnaesterac i bili opasni. S druge strane Maroko nismo dali ništa, spriječili smo njihove kontranapade s kojima znaju biti jako opasni. Ma, radili smo sve što nam je trebalo i zasluženo došli do ove pobjede - gotovo u dahu nam je pričao Igor Pamić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Maroko. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik Dalić ovaj put je posegnuo za izmjena, krenuo je i s dva debitanta Stanišićem na beku i Josipom Šutalom na stoperu, Perišić nam je bio lijevi bek.

- Znalo se da ćemo ti mladi igrači doći i meni je drago što je Stanišić odigrao jako dobru utakmicu iako u to nisam ni sumnjao. Hvala izborniku što je odlučio da u ovoj utakmici pokažemo zube i napadnemo. U Kataru smo napravili ono što nitko nije očekivao, ali napravili smo to na pravi način, bili smo prava Hrvatska. Mislim da je ovo nešto što nećemo brzo ponoviti, ali daj Bože da ponovimo i da moram pregristi jezik Na ovom Svjetskom prvenstvu bili smo točni kakvi trebamo biti. Izbornik je bio fantastično pripremljen, pametno je postavio Modrića i uspio ga sačuvati, da ga ne ubija, pametno je stavio i Kovačiča, ma sve je bilo kako treba. Uveo je svježe snage i sve napravio kako je trebalo protiv neugodnog i jakog suparnika, imali smo samo jednog malo slabijeg igrača, ali sigurno neću nikoga imenovati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Argentina. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Sigurno je i opći dojam o našoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu sjajan.

- Reći ću samo jednu riječ - savršenstvo. Ne znam pronaći bolju riječ u ovom trenutku, ja sam vam dijete sa sela. Ali, jako sam sretan i zbog toga što smo pokazali da mi možemo igrati i ofenzivnije. To je ono što sam želio da igramo protiv Argentine. Fascinantan je naš mentalni rast, nas je ta mentalna snaga dovela do srebra u Rusiji te ovdje u Kataru. Nakon toliko utakmica, mi smo izgubili jedino utakmicu od Argentine jer mi imamo sve, baš sve za nastaviti ovaj ritam.

Idemo se svi veseliti

Puno je velikih ispalo u ranoj ili ranijoj fazi, neki nisu ni došli do Katara, s ovom utakmicom za treće mjesto između Hrvatske i Maroka mijenja se nogometna karta svijeta.

- Očito se mijenja, mi sad možemo analizirati samo ono što vidimo u 90 minuta. Ovo je najveća nogometna smotra i tu se razmišlja o najsitnijim detaljima, a mi smo i to radili kako treba. Mi i Maroko smo otišli visoko, iskreno, nas sam tu i očekivao, čak sam vam bio rekao da ćemo i osvojiti naslov svjetskog prvaka.Mogu samo reći hvala igračima, izborniku, navijačima, medijima, svi smo bili za Hrvatsku i svi mi se imamo pravo veseliti.- ovo su naši heroji za sva vremena - zaključio je Pamić.