Sramotan potez srpskog golmana: Stao nije ni kad su ga gađali čašama

Nogometaši Al-Ittihada pobijedili su Al-Nassr za koji nastupaju Cristiano Ronaldo i bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović s 2:1 i tako ga izbacili iz saudijskog King's Cupa. Domaćin je poveo golom Karima Benzeme u 15. minuti, a za Al-Nassr je izjednačio Angel Gabriel u 30. minuti. Pobjedu Al-Ittihadu donio je Housem Aouar u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Treba dodati i kako je Al-Ittihad cijelo drugo poluvrijeme igrao s čovjekom manje

Ipak, nakon utakmice puno se više priča o potezu vratara pobjedničke momčadi i srpske nogometne reprezentacije - Predraga Rajkovića.

On se nakon posljednjeg sudčevog zvižduka okrenuo prema navijačima Al-Nassra i stavio prst preko usta poručujući im da utihnu. Njima se ta gesta nimalo nije svidjela pa su počeli gađati srpskog reprezentativca čašama, a jedna ga je pogodila i u glavu, no njega to nije zaustavilo.

Rajković vs Al-Nassr fans 👀🔥

pic.twitter.com/H9DE3T4NU9 — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 28, 2025

Rajković je bivši vratar HSV-a, Mallorce, Reimsa, Crvene Zvezde i Maccabija iz Tel-Aviva. Za srpsku reprezentaciju debitirao je 2013. i dosad skupio 41 nastup. Po Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura, a u Saudijskoj Arabiji je od ljeta 2023.