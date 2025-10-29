Naši Portali
NOGOMET

Slaven Belupo lakoćom slavio u Bijelom Brdu i pridružio se Gorici u četvrtfinalu

Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 11. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
VL
Autor
Hina
29.10.2025.
u 17:27

Drugoligaš iz predgrađa Osijeka nije bio inferioran, ali njegovi igrači nisu imali dovoljno koncentracije i preciznosti kad su se našli u prilikama za postizanje pogodaka

Koprivnički Slaven Belupo druga je momčad koja se plasirala u četvrtfinale ovosezonskog izdanja Hrvatskog nogometnog kupa pobijedivši na gostovanju u Bijelom Brdu domaći BSK sa 3-0 (1-0).

Andrija Filipović je doveo Slaven u vodstvo u 7. minuti, a za 2-0 je strijelac bio Josip Mitrović u 55. minuti. Konačnih 3-0 postavio je Moldavac Mihail Caimacov u trećoj minuti sučevog dodatka.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Drugoligaš iz predgrađa Osijeka nije bio inferioran, ali njegovi igrači nisu imali dovoljno koncentracije i preciznosti kad su se našli u prilikama za postizanje pogodaka.

U prvoj današnjoj utakmici osmine finala nogometaši Gorice su kao gosti pobijedili Rudeš s uvjerljivih 6-0 (3-0). Strijelci za velikogoričku momčad su bili Domagoj Pavičić (3), Ante Kavelj (34), Iker Pozo (41), Filip Čuić (55), Ognjen Bakić (80) i Medin Gashi (90+2)

Ključne riječi
Hrvatski nogometni kup BSK Bijelo Brdo Slaven Belupo

Kupnja