Sprema se senzacija: Sjajni napadač stigao u Zagreb, potpisat će za Dinamo?

Mislav Oršić stigao je u Zagreb. Hrvatski reprezentativac koji se muči sa statusom u Southamptonu mogao bi, sasvim logično, svratiti i do Dinama.

Na tom bi se sastanku moglo i pričati o rješavanju Oršićeva problema, a jedna od opcija o kojoj se ovih dana i špekuliralo njegov je povratak u Maksimir.

Pričalo se da je Oršić i navodna želja turskog prvoligaša Trabzonspora kojeg od nedavno vodi hrvatski trener Nenad Bjelica. Sve osim sadašnjeg stanja bolje je za Oršića ako želi očuvati status reprezentativca...

Podsjetimo, Oršić je u Southampton doveden kao spasitelj, no ubilježio je samo pet nastupa u Premiershipu, odnosno 192 minute. Od početka ožujka nije igrao. Oršić je za Southampton potpisao do ljeta 2025. godine, no, kako sad stvari stoje, teško će taj ugovor odraditi do kraja.

U međuvremenu je Oršićev klub ispao u drugu englesku ligu (Championship), a Dinamo je, navodno, već ranije započeo pregovore oko povratka svog bivšeg igrača u Maksimir. Jedna od opcija jest Oršićeva posudba u Dinamo koji bi mu isplaćivao plaću koju je zarađivao dok je bio u Zagrebu, a ostatak troškova platio bi Southampton.