'Spavamo sa srebrom, ali sanjamo zlato...' Idemo dečki, učinite Hrvatsku ponosnom!

I ono malo noći na petak što su junaci iz hrvatske rukometne reprezentacije uspjeli odspavati, odspavali su s medaljom. U petak oko podneva u Zračnoj luci "Franjo Tuđman" vladala je pozitivna, ali i strašno fokusirana energija. Nije se na našim reprezentativcima i stožeru čak ni osjetio umor, nije bilo dojma o potrošenosti. Nije se, unatoč velikoj sreći, osjetio ni onaj moment da se žele zadovoljiti srebrom. Glavna poruka prije odlaska na let bila je prilično jasna – sad kad se doguralo do zadnje stepenice, strogo i odlučno se ide po zlato!

– Zbog adrenalina nismo baš puno spavali, a i ustali smo ranije da spakiramo stvari. Spavali smo s medaljom, ali sanjamo zlatnu, nema vremena za opuštanje. Idemo se pripremiti za idućeg protivnika – rekao je sjajni Zvonimir Srna, koji je protiv Francuske bio proglašen igračem utakmice.

U Zračnoj luci bilo je vrlo zanimljivo vidjeti kontrast. Dok su naši reprezentativci odisali pozitivnom energijom, pola sata prije njih na aerodrom su stigli poraženi polufinalisti, reprezentativci Francuske, koji su pognutih glava otišli na check-in te nisu bili raspoloženi razgovarati s medijima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naši reprezentativci su, pak, odvojili i nešto vremena za nekoliko desetaka vjernih obožavatelja koji su pristigli kako bi dobili pokoji autogram ili fotografiju. Od svih putnika u Oslo na let je otišao i David Mandić, koji je prije nekoliko dana operirao šaku. Nema veze, bio s gipsom ili bez njega, Mandić je otišao podržati svoje suigrače u jednoj od najvažnijih utakmica hrvatske rukometne reprezentacije u posljednjih deset godina. Upravo su spomenute ozljede u velikoj mjeri obilježile i dodatno začinile ovaj sjajan put Hrvatske do same završnice, ali naši igrači nemaju namjeru to koristiti kao neku vrstu izlike.

– Spominju se zadnjih dana sitne ozljede, ali više ne želim trošiti riječi na to. Adrenalin i želja te vuku, dajemo sve od sebe i dat ćemo sve od sebe u finalu. Ako misliš nešto napraviti, moraš pobjeđivati najbolje. Toga smo bili svjesni – rekao je Srna.

Baš se na tu temu nadovezao i fantastični lijevi krilni igrač Marin Jelinić, koji je briljirao protiv Francuske sa sedam pogodaka.

– Uz puno manjih i većih ozljeda, ruptura, ovo prvenstvo odradili smo fenomenalno. Znali smo da imamo kvalitetu, ali ono što nas je osobito krasilo ovo prvenstvo jest ta neka dodatna snaga, zajedništvo, karakter momčadi. Postali smo prava klapa – rekao je Jelinić, pa dodao zanimljivu poantu na temu kapetana Domagoja Duvnjaka:

FOTO Navijači pohrlili na zadnji trening Hrvatske pred finale, stižu prekrasni kadrovi iz Osla

– Bilo je teško spavati, ali ovo je jedna od najdražih i najboljih pobjeda u mojoj karijeri i karijeri svih nas. Pričali smo s kapetanom, koji je prošao puno toga. Kad nam je on rekao da je ovo njegovo najdraže prvenstvo i najdraža pobjeda, to sve govori. Isto tako, krpali smo se, ali kada smo vidjeli kapetana Duleta, više nas ništa nije boljelo – istaknuo je.

Jedna od glavnih promjena ove reprezentacije je, naravno, izbornik Dagur Sigurdsson. Jelinić je govorio o tome koliko je Islanđanin donio hrvatskoj reprezentaciji.

– Došao je u travnju, pred kvalifikacije za Olimpijske igre, trebalo mu je vremena da upozna našu momčad, karakter nas igrača i hrvatskog naroda. Tu smo dobili mirnoću. U dosta slučajeva zadnjih nekoliko godina imali smo neke crne rupe, s njim smo to dosta riješili, dobili na mirnoći. Nismo upadali u puno crnih rupa, ako i jesmo, vraćali smo se dobro. To je najviše što je Hrvatska dobila – podrobno je objasnio naš reprezentativac.

Sigurdsson je tu spomenutu mirnoću pokazao i prije odlaska na let. Dok su mnogi naši igrači ekstrovertirani, emotivni i temperamentni, što se moglo vidjeti i na aerodromu, izbornik je miran, staložen i hladan kao špricer.

Osim naših sadašnjih reprezentativaca, na let se ukrcavala i nekolicina bivših reprezentativaca koji ovo prvenstvo odrađuju kao televizijski sukomentatori, poput Mirze Džombe i Igora Vorija. Tako je Vori prije odlaska u zrakoplov odvojio nekoliko minuta za Večernji list te govorio o našoj reprezentaciji.

– Ta pozitivna energija naših igrača, skupa s publikom, je nešto fenomenalno. Ono što je bilo u polufinalu bilo je nestvarno, takva dominacija naših i takva bezidejnost Francuske, koju dugo nismo vidjeli. Zaslužili su svi, zaslužio je i Domagoj Duvnjak, da se oproste s Arenom na onakav način – rekao je Vori, pa se osvrnuo na finale.

– Nije gotovo! Ima se još igrati i stvarno mislim da možemo doći do kraja. Bitno je da smo potpuno rasterećeni jer smo svoj cilj ostvarili, a to je bio ulazak u polufinale. Ovo sve ostalo je nagrada za dečke i oni sigurno nemaju što izgubiti. Ako dečki uzmu najsjajniju medalju, onda im neće biti problem posljedice i bolovi – zaključio je proslavljeni bivši rukometni reprezentativac.