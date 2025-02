VIDEO Hrvatska legenda doživjela tragediju, a onda smo pomeli Dance, ovo je bilo nezaboravno

Legendarni hrvatski rukometaš Ivan Čupić, danas trener prvoligaša Metkovića pred Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine doživio je veliku tragediju. Ostao je bez prsta! To se dogodilo na povratku u hotel kada je pao. Poskliznuo se i htio uhvatiti željeznu ogradu, ali zakvačio ju je vjenčanim prstenom i izgubio dio prsta. Zbog toga je morao propustiti OI na kojima smo bili četvrti.

Iako nismo pobijedili u borbama za medalju, pamti se pobjeda protiv Danske u četvrtfinalu (26:24). Time smo se barem malo bili osvetili Dancima za poraz u finalu Europskog prvenstva 2008. godine.

– Kada se to dogodilo 2008., prvih godinu-dvije bilo je dosta propitkivanja. Novinari, navijači, treneri postavljali su pitanja, a poslije je to postalo moj brend, ako takav nesretni slučaj može biti brend. Nakon toga više se nitko nije obazirao na to. Svi su se naviknuli, kao i ja, na to da je to tako, da je to normalno. Milijun puta bio sam u nedoumici, čuo pitanja kako, zašto... Drugi su mi govorili da neće biti kao prije i kada slušaš to svakoga dana, počneš i sam negativno razmišljati. Imao sam karakter, taj metkovski inat koji ne daje nikome gušta da bude po njegovom, nego samo po mome. Obitelj mi je davala veliku podršku, a zahvaljujući svom karakteru i inatu pokazao sam nakon dva mjeseca da ću biti najbolji što mogu - rekao je Čupić u nedavnom razgovoru za Večernji list.

Poznat je detalj s jednog time-outa s te utakmice u Pekingu. Lino Červar, tadašnji izbornik reprezentacije potkraj utakmice povikao je čuvene riječi: "Za Ivana, za Ivana, nećemo im loptu dat, da se j**u, za Ivana", grmio je Červar.