Španjolska donosi zakon: Nogometna industrija će izgubiti čak 80 milijuna eura!

Španjolska bi trebala donijeti novi zakon prema kojem će se zabraniti oglašavanje kladionica na dresovima nogometnih klubova, donosi Marca. Očekivanja su kako će taj zakon pogoditi 41 od 42 kluba u prvom i drugom najkvalitetnijem nogometnom natjecanju u toj zemlji. Kao glavnog sponzora neku kladionicu u ovom trenutku ima deset španjolskih klubova. To su Leganes, Valencia, Sevilla, Osasuna, Levante, Alaves, Granada, Real Mallorca, Sporting Gijon i Girona. No, još je velik broj onih koji logotipe kladionica ima na drugim dijelovima opreme. S obzirom na to da je prihod klubova ove sezone znatno smanjen, a sponzorstva od kladionice klubovima poput Seville i Valencije nose između tri i četiri milijuna eura, jasno je kako će njihovi prihodi pasti oko 30 posto.

Ovo će pogodit i velikane

I ostali klubovi koji ostvaruju bitno manji prihod od kladionica, milijun do milijun i pol eura, pretrpjet će proporcionalno isti gubitak jer se ne radi o tako velikim imenima ni takvim ugovorima. Promjene u španjolskom zakonodavstvu pogodit će i velike klubove poput Barcelone, Reala iz Madrida i Atletico Madrida.

Sasvim je moguće, navodi utjecajni španjolski sportski list, kako ta sponzorstva kada se o takvim klubovima radi vrijede i daleko više od onih zaključenih s klubovima koji su pristali nositi logotipe klubova na dresovima.

Marca navodi kako je jedino Real Sociedad u cijelosti odbio ponude kladionica no i oni će osjetiti utjecaj novog zakona jer LaLiga kao entitet to mora osjetiti s obzirom na to da od kladionica dolazi i dosta novca kojim se plaćaju reklame u TV prijenosima utakmica. Nitko nije imun na odbacivanje kladioničkog novca.

Španjolska je LaLiga, rukovodeće tijelo španjolskog profesionalnog nogometa, imala čak i ekskluzivni ugovor za klađenje, no s ovom mjerom španjolske vlade nogometna industrija, kako Marca to naziva, gubi oko 80 milijuna eura. List podsjeća i na nove porezne namete, teške pregovore oko prodaje TV prava za utakmice dvije profesionalne lige kao, dakako, i utjecaj koronavirusa, pa je zabrana oglašavanja kladionica samo još jedan od udaraca na španjolski profesionalni nogomet.

Iako su brojni oni koji podsjećaju kako su takve mjere zapravo nužne kako bi se izbjegla ovisnost o klađenju, ipak su zabrinuti zbog trenutka koji je izabran da bi se uvela takva mjera, a to je pandemija koja ne jenjava te je izazvala brojne druge mjere koje utječu na gospodarstvo pa tako i na nogomet.

Ipak, očekuje se kako novi zakon neće imati trenutnog utjecaja već se očekuje kako će stupiti na snagu u studenom ove godine što znači da bi od novac od kladionica još mogao dolaziti u prvim mjesecima dolazeće sezone 2020/21. Neka slabašna nada ipak postoji, a ona leži u Europskoj komisiji gdje je španjolski ministar za pitanja potrošača, Alberto Garzon, 9. srpnja trebao predstaviti nacrt novog zakona. El País, španjolski dnevni list potvrđuje kako ta nova regulativa predviđa zabranu sponzorstva na dresovima sportskih klubova, ali i opremi te imenovanje momčadi i sportskih borilišta po kladionicama.

Novom regulativom također bi se ograničila i količina oglašavanja na televiziji dopuštena kladionicama, a isto se odnosi i na radio kao i na digitalne platforme. Doduše, takvo što odnosilo bi se samo na vrijeme između jedan i pet sati ujutro. Treba napomenuti kako je predložena verzija zakona zapravo pooštrena varijanta u odnosu na onu predstavljenu u veljači.

Bila je i “mekša” varijanta

Ta ‘mekša’ varijanta dopuštala je oglašavanje trgovačke marke kladionice na dresovima što je, dakako, kritizirano od strane lobističkih grupa i drugih organizacija civilnog društva. El País ipak navodi kako bi nova regulativa mogla stupiti na snagu do početka nove sezone. Kritičari prvotnog prijedloga zakona isticali su kako je doista bio premekan i to pogotovo u području reklamiranja na sportskim događajima.

Pogotovo je kritizirana namjera kojom bi se dopustilo da se reklamiranje kladionica nastavi i nakon osam sati navečer kada počinje većina važnih utakmica na koje se ljudi rado klade.

FACUA, organizacija za zaštitu potrošača, žestoko se obrušila na ministra Garzona, koji je bio izjavio kako se zabrana reklamiranja za kockarnice i kladionice ne bi odnosila na vrijeme odigravanja utakmica, prozivajući ga za pogodovanje zahtjevima velikim kompanijama tog sektora, nogometnim klubovima, ali i medijima koji svi zarađuju od takvih reklama.